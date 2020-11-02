Pankek nasıl yapılır? Pankek malzemeleri nelerdir? Pankek tarifi nedir? İşte birbirinden lezzetli 5 pankek tarifi!

Kahvaltı sofralarını yumuşacık ve pürüzsüz yüzeye sahip pankeklerle süslemeye ne dersiniz? Her bir ısırıkta lezzet bombası yaratan pankek tarifine geçmeden önce bu lezzetin ortaya çıkış hikayesine bir göz atalım. Pankekin geçmişi taş devrine dayanır. Pankek tarifinin ilk kullanımına ise 1430’lu yıllarda rastlanır. İlk pankek ise, Neolotik Çağ’da kızıl buğdayı öğüterek un haline getirilmesi ile yapılır. Un, yumurta ve keçi sütü karıştırılarak sıcak bir kayanın üzerinde pişirilir. Antik Yunan ve Roma’da pankek ve benzeri tarifler sıkça rastlanır. Shakespeare’in ünlü oyunlarında bile pankek ismi geçer. Rönesans döneminde ise pankek; gülsuyu, şeri, çeşitli baharatlar ve elma ile tatlandırılarak tüketiliyordu. Pankekin en önemli rol oynadığı gün ise, kökleri Roman Katolik Kilisesi’ne dayanan Pankek Günü’dür. Pankek Günü, Shrove Tuesday veya Şişman Salı isimleriyle eğlenceli bir şekilde kutlanırdı. Aynı zamanda bu ritüel Anglo-Sakson Hristiyanlarının günah çıkarma ve arınma zamanıydı. Günümüzde hala devam eden Shrove Tuesday, Paskalya Pazarı’ndan 47 gün öncesine rastlar.

Sonraki dönemde ise tava ve tencerenin icat edilmesinden sonra bugünkü pankekin temelleri atıldı. Adını kullanılan “pan (tavadan)” alan pankekin her bir malzemesi derin anlamlar taşır. Klasik pankek tarifinde yer alan malzemelerin hepsinin bir anlamı vardır. Yumurta, Paskalya’da olduğu gibi yaratılış; unun yaşam maddesi; tuzun sağlık ve sütün saflık anlamlarına geldiği düşünülür. George Washington’ın kahvaltı mönüsünde akçaağaç şurubu ile yer bulan pankek tarifini sizler için derledik. Peki orijinal pankek tarifi nasıl yapılır, nasıl servis edilir? ORİJİNAL PANKEK Pankekin en sade ve lezzeti hali evde pratik bir şekilde kolayca yapılabilir. Elde edilen pankek hamuruna istenilen malzemelerin ilave edilmesiyle tadına doyum olmaz bir lezzete erişirilir. ORİJİNAL PANKEK MALZEMELERİ 3 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

1 adet yumurta

2 su bardağı süt ORİJİNAL PANKEK NASIL YAPILIR? Pankek yapımına ilk olarak hamurun hazırlanmasıyla başlanır. Hamurun elde edilmesi için derin bir kaba 1 yumurta kırılır ve 1 su bardağı toz şeker eklenir. Şeker eriyene kadar iyice çırpılır. Şeker eridikten sonra sırası ile elekten geçirilen kabartma tozu, vanilya ve un ilave edilir. Bütün malzemeler çırpılır ve içerisine yavaş yavaş süt eklemesi yapılır. Pankek hamuru hazır olduğunda pişirmeye başlanır. Pişirme işlemi sırasında pankek tavasının tercih edilmesi işleri kolaylaştırır. Evinde pankek tavası bulunmayanlar ise, çapı büyük ve tabanı kalın olmayan herhangi bir tava tercih edebilirler.

Pankekin pişirme işlemi sırasında tavaya bir miktar sıvı yağ dökülür ve yağın fazlası kağıt havluyla alınır. Küçük bir kepçe ile pankek harcından alıp yavaşça tavaya ortadan dökülür. Harcın acele etmeden tek bir hamlede kesintisizi olarak dökülmesi, pankekin kendiliğinden yuvarlak bir şekil almasını sağlar. Pankek hamuru pişince spatula ile kaldırılır ve ters çevrilerek öbür yüzeyinin pişirilmesi için beklenir. Pankekin yüzeyinin açık kahverengi renklerde olması yeterli olur. ÇİKOLATALI PANKEK Çikolatanın olmadığı bir kahvaltı düşünülemezdi. Dilenirse pankekin hamuruna kakao ekleyerek lezzetini arttırabilir; ya da orjinal pankek hamurunun üzerine çikolata sosu da eklenebilir. Çikolatalı pankek tarifi nedir? Çikolatalı pankek nasıl yapılır? ÇİKOLATALI PANKEK MALZEMELERİ 3 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tutam tuz

1 adet yumurta

2 su bardağı süt İç dolgusu için; 300 gr. bitter çikolata

50 gr. krema ÇİKOLATALI PANKEK NASIL YAPILIR? Benmari usülü krema ve çikolata eritilerek karıştırılır. Ardından yağlı kağıt üzerine yuvarlak parçalar halinde yayılarak dondurulur. Pankek hamuru için gerekli olan tüm malzemeler karıştırılır. Tavaya bir miktar sıvı yağ dökülür ve pankek harcından bir parça eklenerek pişirilir. İki yüzeyi de pişirilerek kenara alınır. Aynı tavada ikinci pankek dökülür. Tavada pankek harcının alt tarafı pişince ortasında dondurulan çikolata oturtulur ve üzerine ilk pişirilen pankek kapatılır. Kısık ateşte birkaç kez çevirilerek pişirilir.

KAKAOLU PANKEK Çikolatanın tadını sevmeyenler ama yine de biraz tatlı bir kahvaltı yapmak isteyenlerin ilk tercihi ise kakaolu pankek oluşturuyor. Peki kakaolu pankek nasıl yapılır? Kakaolu pankek tarifi nedir? KAKAOLU PANKEK MALZEMELERİ 2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

200 ml. süt

1,5 su bardağ ıun

4 tatlı kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu Servisi için; 1/2 su bardağı şekersiz çiğ krema

90 gram bitter çikolata KAKAOLU PANKEK NASIL YAPILIR? Yumurtal ve toz şeker derin bir karıştırma kabına alınır. Mikser yardımıyla, hızlı devirde karıştırılır. Süt, un, kabartma tozu ve kakao ilave edildikten sonra karıştırma işlemini sürdürülür. Yanmaz/yapışmaz tabanlı tava çok az miktarda sıvı yağla yağlanır. Yağın fazlası kağıt havlu yardımıyla alınır. Hazırladığınız hamur karışımından bir büyük kaşık kadar alınarak tavaya dökün. Yuvarlak bir şekil alan hamurlar her iki tarafını da ters çevirilerek orta ateşte renk alana kadar kızartılır. Şekersiz çiğ kremayı kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Üzeri köpük köpük olmaya başladığında ocaktan alınır. Küçük parçalara ayrılan bitter çikolata kaynama noktasına gelen kremaya eklenerek kendi sıcaklığında erimesini sağlayınır. Servis tabağına alınan pankekler üst üste dizilir ve hazırlanan çikolata sos eşliğinde servis edilir.

ELMALI PANKEK Kahvaltıda meyve tercih edenler pankek ve elmanın birleşiminden doğan lezzeti deneyimlemeye hazırlanıyor. Pankek hamuru ve elma sosunu ise hazırlamak oldukça basit! Elmalı pankek nasıl yapılır? Elmalı pankek tarifi nedir? ELMALI PANKEK MALZEMELERİ 2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı tereyağı

1-1,5 adet elma ( rende ) Elma sosu için; 2 adet elma

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı toz tarçın

2-3 yemek kaşığı su ELMALI PANKEK NASIL YAPILIR? Pankek hamuru için gerekli olan tüm malzemeler derin bri kaba konulur ve koyu bir kıvam alana kadar çırpılır. Elmalar rendelenir ve hamurun içine ilave edilir. Yapışmaz tava önceden ısıtılır ve bir damla sıvıyağ ile yağlanır. Peçete ile tavanın fazla yağı alınır. Bir kepçe yardımıyla harçtan dökülür. Rengi kahverengi olunca hemen ters yüzüne çevrilir. Bütün harç için aynı işlem uygulanır. Ardından elma sosuna geçilir.Elmalar küp küp doğranır, üzerine şeker ve tarçın ilave edilerek pişirilir. Elmaların yumuşamaması durumunda ise 2-3 yemek kaşığı su eklenebilir. Elmalar yumuşadıktan sonra çatal ile ezilerek püre haline getirilir. Üst üste dizilen pankeklerin üzerine ilave edilir. MUZLU PANKEK Kış ayları yaklaşmışken pankek yapımında ilk tercih muz oluyor. Muzun kendine özgü tadını pankekin içine hissetmeye hazır mısınız? Muzlu pankek nasıl yapılır? Muzlu pankek tarifi nedir?