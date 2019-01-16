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Ormanda bulunan kesik kol oryantal Didem Uslu'nun!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.01.2019 08:45 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda bulunan kesik kolun oryantal Didem Uslu'ya ait olduğu ortaya çıktı. Ormanlık alanda polis ekipleri bir kadına ait olduğu sanılan 'kalça kemiği' de buldu.

Ormanda bulunan kesik kol oryantal Didem Uslu'nun!

İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda önceki gün gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolunu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, ünlü oryantal Didem Uslu'ya ait olduğunu tespit etti.

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Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama yapıldı.

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Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda bir kadına ait olduğu sanılan 'kalça kemiği' bulundu. Edirne Emniyet Müdürlü Ali Kemal Kurt, soruşturmanın devam ettiğini ve kesik kolun ait olduğu kişiyle ilgili herhangi bir kayıp başvurusu almadıklarını söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
oryantal didem uslu Edirne

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