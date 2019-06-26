Ormanlık alanda iki kafatası ve çok sayıda kemik bulundu

Çamlıyayla ilçesine bağlı, Belçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana gezmeye çıkan kişi, yerde iki kafatası ve çok sayıda kemik gördü.

Bu kişinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın bölgede, kafatası ve kemiklerde inceleme yaptı.

Ardından, kafatası ve kemikler, detaylı inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)



