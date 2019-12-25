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  3. Örnek esnaf

Örnek esnaf

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 13:30 | Son Güncelleme

Ordu’da Ufuk Eşgünoğlu adlı esnaf, Van İpekyolu Türk Eczacılar Birliği Ortaokulunun kütüphanesinde kitap olmadığını öğrenince 3 günde 3 bin 257 adet kitap toplayarak Van’a gönderdi.Ordu’nun Altınordu ilçesinde esnaflık yapan Ufuk Eşgünoğlu, Van İpekyolu Türk Eczacılar Birliği Ortaokulunda görev yapan bir öğretmen arkadaşı vasıtasıyla okulun kütüphanesinde kitap olmadığını öğrendi.

Örnek esnaf

Ordu’da Ufuk Eşgünoğlu adlı esnaf, Van İpekyolu Türk Eczacılar Birliği Ortaokulunun kütüphanesinde kitap olmadığını öğrenince 3 günde 3 bin 257 adet kitap toplayarak Van’a gönderdi.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde esnaflık yapan Ufuk Eşgünoğlu, Van İpekyolu Türk Eczacılar Birliği Ortaokulunda görev yapan bir öğretmen arkadaşı vasıtasıyla okulun kütüphanesinde kitap olmadığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen Ufuk Eşgünoğlu, sivil toplum alanından, dost ve arkadaşlarından 3 günde 3 bin 257 adet kitap topladı. Kitapların toplanması üzerine Van İpekyolu Türk Eczacılar Birliği Ortaokulu Müdürlüğü okulun kütüphanesin büyüttü. Toplanan kitaplar Ordu Valiliği kanalıyla Van’a gönderildi.
Esnaf Ufuk Eşgünoğlu, Van İpekyolu Türk Eczacılar Birliği Ortaokulunun kütüphanesinin kitabının olmadığını öğrenince dost ve arkadaşlarını harekete geçirdiğini belirtti. Eşgünoğlu, “Önce bir kitap firmasıyla görüştüm. Ellerinde kalmış kitapları adedini 1 liraya aldım. Dost ve arkadaşlarım vasıtasıyla 557 kitabı 477 liraya aldım. Daha sonra sivil toplum alanından kitaplar topladım. Tüm bunları 3 günde yaptım. Şu anda 3 bin 257 adet kitap topladık. Kargo konusunda Vali Seddar Yavuz Bey’i ziyaret ederek kitapların Van’a ulaştırılması konusunda destek talebinde bulundum. Kendisi büyük ilgi gösterdi ve kitapların Van’a gönderilmesini sağladı” dedi.

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