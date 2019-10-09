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Orta yaş döneminde uygun spor seçimi nasıl olmalıdır? Orta yaş döneminde uygun spor seçiminin 7 yolu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | 09.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Orta yaş grubuna mensup bir bireyseniz 'Artık benden geçti, ben yapamam' gibi sözleri de etmeye başladıydanız hemen durun ve kendinize gelin! Orta yaş grubundayken de yapabileceğiniz birçok uygun spor ve aktivite mevcut. Kas ve eklemlerin çalışmasının daha da önem arz ettiği bu yaş grubunda uygun spor seçimi nasıl olmalı, hangi sporlara yönelinmeli? İşte cevaplar...

Orta yaş döneminde uygun spor seçimi nasıl olmalıdır? Orta yaş döneminde uygun spor seçiminin 7 yolu!

Orta yaş dönemi, pek çoğumuzun kendini hala çok genç hissettiği, ancak aslında vücudumuzun ileri yaş dönemine yavaş yavaş ilerlediği dönemdir. Yetişkinlik dönemini düzenli spor yaparak geçiren bir grubun yanı sıra, gerek iş yoğunluğu, gerekse ailevi yükümlülükler nedeniyle inaktif olan ciddi bir grupta vardır. İşte, orta yaş dönemi gelip kendine ayıracak zaman bulan bu grup, kendilerini artık her bölgede kolayca bulunan spor salonlarında aletlerin başında buluyorlar. Şanslı olanlar iyi eğitimli hocalara denk geliyorlar ve uygun yoğunlukta spora başlıyorlar; ancak bazıları ise körlemesine kendilerini ağırlıkların altında buluyorlar.

SPOR, İNSANIN HAYAT KALİTESİNİ ARTTIRIR

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Orta yaş döneminde, eklemlerde veya kaslarda kalıcı sakatlıklara yakalanmadan uygun spor seçimi yapılmasının önemine vurgu yapan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Çoğumuz orta yaş döneminde kendimizi çok genç hissediyor olsak da, bu dönem vücudumuzun ileri yaş dönemine gittiği bir dönemdir. Özetle, ruh ve beden uyumunun en az olduğu bu dönemde, eklemlerimizde veya kaslarımızda kalıcı sakatlıklara yakalanmamak için uygun spor seçimini yapmalıyız. Spor, insanın hayat kalitesini artırması ve sosyalleşme kolaylığı sağlaması nedeniyle, orta yaş döneminin olmazsa, olmazı olmalıdır. İmkanlar doğrultusunda; bazen yarım saatlik bir yürüyüş, bazen su içi egzersizleri, bazen de tenis gibi aktiviteler olabilir. Spor zindeliktir, ancak sağlık kendini korumakla olur” dedi.

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Orta yaş döneminde uygun spor seçimi hakkında bilgiler veren Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, uygun spor seçimi hakkında şunları kaydetti:

1-İlk amaç, estetik değil, ilerleyen yaşlarımıza zinde ve sağlıklı olarak ulaşmak olmalıdır.

2-Her insanın vücut tipi ve kas yapısı aynı değildir, bazılarımız daha esnek, bazılarımız ise daha kaslıdır. Vücut tipine göre, yaptığımız sporu belirlemek en doğrusudur.

3-Yüzme, yürüyüş, bisiklet binme gibi sporlar daha genel insan grubuna hitap ederler ve vücudu kardiyovasküler olarak zinde tutmakta oldukça etkilidirler.

4-Halı saha futbolu, genellikle haftada 1 saat arkadaşlarla beraber olmak ve psikolojik olarak spordan kopmadığına kendini ikna için yapılan bir aktivitedir. Maalesef, bağ kopmaları yada eklem sorunları gibi kalıcı sakatlıkların da en çok yaşandığı yerlerdir. Aman dikkat.

5-Bayanlarda reformer pilates uzun dönem inaktif olan kasları aşırı zorlayabilir. Bu nedenle ilk önce met pilatesi ve yoga benzeri aktivitelerle, vücudu bu yoğunluğa hazırlamak sakatlıklardan koruyucu olacaktır.

6-Tenis, orta ve ileri yaş dönemi için oldukça yararlı bir spordur. Gerek tüm vücudu aktif tutması, gerek koordinasyonu geliştirmesi, gerekse de ileri yaşlarda çok risk teşkil etmemesi nedeniyle uygun spor seçimlerinden birisi olabilir.

7-Günümüzde parklarda olan basit spor aletleri, her ne kadar aktivite için iyi olsa da, bir kontrol mekanizması olmaması nedeniyle, aşırı kullanımda ciddi sakatlıklara sebep olabilmektedir.

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