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Ortadoğu'nun cesur kadın motosikletçileri

bahar.aydin bahar.aydin
DÜNYA  | 11.05.2019 08:00 | Son Güncelleme

Özgürlük sembolü olarak görülen motosikletler aynı zamanda kadınların erkeklerle her zaman aynı haklara sahip olmadığı Ortadoğu'da kadınlara özgürlüğü sunuyor. Ürdün, Bahreyn, Mısır, Batı Şeria, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Kuveyt'e kadar gelenekleri ve zihniyetleri altüst etmekten korkmayan kadınlar...

Ortadoğu'nun cesur kadın motosikletçileri

Hepsinin ortak paydası ise motosikleti sürerken aynı kararlılığa ve aynı tutkuya sahip olmaları. Fransız foto muhabiri Gilles Bader'in kadrajından Ortadoğu'daki kadın motosikletçiler...

Mısır
1

Lübnan
2

Dubai
3

Ürdün
4

Lübnan
5

Ürdün
6

Ürdün
7

Ürdün
8

Lübnan
9

Lübnan
10

Lübnan
11

Lübnan
12

Batı Şeria
13

Batı Şeria
14

Batı Şeria
15

Suudi Arabistan
16

Suudi Arabistan
17

Bahreyn
18

Bahreyn
19

Bahreyn
20

Bahreyn
21

Bahreyn
22

Dubai
23

Dubai
24

Dubai
25

Dubai
26

Dubai
27

Dubai
28

Dubai
29

Mısır
30

Mısır
31

Mısır
32

Mısır
33

Mısır
34

Mısır
35

Mısır

Kaynak: Boredpanda
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Anahtar Kelimeler:
Ortadoğu kadın motosikletçi

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