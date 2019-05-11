Ortadoğu'nun cesur kadın motosikletçileri

Hepsinin ortak paydası ise motosikleti sürerken aynı kararlılığa ve aynı tutkuya sahip olmaları. Fransız foto muhabiri Gilles Bader'in kadrajından Ortadoğu'daki kadın motosikletçiler...
Mısır
Lübnan
Dubai
Ürdün
Lübnan
Ürdün
Ürdün
Ürdün
Lübnan
Lübnan
Lübnan
Lübnan
Batı Şeria
Batı Şeria
Batı Şeria
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Bahreyn
Bahreyn
Bahreyn
Bahreyn
Bahreyn
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Mısır
Mısır
Mısır
Mısır
Mısır
Mısır
Mısır
Kaynak: Boredpanda
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