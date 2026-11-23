Anthropic'in rekor kıran halka arzının ardından The Wall Street Journal tarafından yayımlanan, Dario ve Daniela Amodei'yi konu alan bir profil yazısında dikkat çekici bir ayrıntıya yer verildi.

"YAPAY ZEKÂ İŞSİZLİĞİNİN YARATACAĞI HUZURSUZLUĞA VİDEO OYUNU ÇÖZÜMÜ" İDDİASI

Habere göre Dario Amodei, —iddiaya göre Anthropic'i kurmadan önce OpenAI'da çalıştığı dönemde— iş arkadaşlarıyla yaptığı tartışmalarda, yapay zekâ kaynaklı işsizliğin neden olabileceği siyasi huzursuzluklara karşı sürükleyici video oyunlarının bir çözüm olabileceğini öne sürdü.

Bu bilgi, geniş çapta paylaşılan Slack mesajlarına dayandırıldı.

The Verge, The Wall Street Journal