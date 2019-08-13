Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Taşdemir ve Ulutaş aileleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada vurulan Kadir Taşdemir, hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

3 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan olan, Taşdemir ailesinden 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ağır yaralı 3 kişi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavga sonrası polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

