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  4. Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak! Real Madrid resmen paylaştı

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak! Real Madrid resmen paylaştı

03.06.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'daki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dünya devi Real Madrid'in paylaşımı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak! Real Madrid resmen paylaştı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Avrupa futbolunda geleceği merak edilen isimlerde ilk sıralarda yer alan Cristiano Ronaldo konusunda son dakika iddiası ortaya atıldı. Portekizli yıldızın yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor.

SÖZLEŞMESİ HENÜZ BİTMEDİ

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Juventus'tan ayrıldıktan sonra Manchester City'e transfer olması beklenen ancak Alex Ferguson'un devreye girmesiyle Manchester United'a imza atan Cristiano Ronaldo, Premier Lig deviyle 2023'e kadar sözleşme imzaladı. Dünyaca ünlü futbolcunun mukavelesi 2022-2023 sezonu sonunda bitecek.

REAL MADRID PAYLAŞTI!

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Real Madrid flaş bir paylaşıma imza atarak sosyal medyayı karıştırdı. Ronaldo'yu paylaşarak '12' damgasını koyan İspanyol devi için ''Ronaldo geri dönüyor'' iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı.

24 GOL VE 3 ASİST ÜRETTİ

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37 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Cristiano Ronaldo bu maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırma başarısı gösterdi. 37 yaşındaki yıldız futbolcu takım arakdaşlarına da 3 gol pası verdi.

ÜST ÜSTE 3 KEZ AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

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Manchester United iyi bir sezon geçirmemesine rağmen Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de farkını hissettirdi. Dünyaca ünlü oyuncu üst üste 3 kez Premier Lig'de ayın oyuncusu unvanın sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United
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