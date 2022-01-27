Oruç Reis tarihte nasıl ölmüştü? Oruç Reis öldü mü, nasıl öldü? Engin Altan Düzyatan diziden ayrıldı mı?

TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Oruç Reis'in yaralanma sahnesi merak uyandırdı. Oruç Reis'in gerçek hayatta nasıl öldüğü araştırılırken, karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak ediliyor.

BARBAROSLAR DİZİSİ ORUÇ REİS ÖLDÜ MÜ?

Oruç Reis karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmadığı 27 Ocak günü yayımlanacak bölüm sonunda netlik kazanmış olacak.

ORUÇ REİS TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Oruç Reis; Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı elde etmişti. Sonrasında İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay süresince müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi sonrası ise Cezayir'e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

Önce düşmanı yararak bir kısım leventleriyle beraber ırmağı geçti. Fakat yirmi kadar levendinin, düşman tarafında kaldığını farketti. Oruç Reis, kurtulma ümidi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak amacıyla yeniden düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin birçoğu hayatını kaybetti.

TEK KOLUYLA KALIP, LEVENDİNİN ÖLÜMÜNÜ GÖRMÜŞTÜ

Tek kollu kalmış olan Oruç Reis ise, yanındaki son levendin de ölümünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası nedeniyle yaşamını yitirdi.

