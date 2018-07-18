MAGAZİN

Örümcek Adam’da Türk oyuncu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

Türk asıllı Alman oyuncu Numan Acar’ın Hollywood macerası sürüyor. Acar, ‘Aladdin’in ardından ‘Spider Man’ serisinin yeni filmi için anlaşma imzaladı.

Örümcek Adam’da Türk oyuncu

YILDIZI “Prison Break” ve “Homeland” dizileriyle parlayan Numan Acar, Amerika’daki oyunculuk serüvenine tüm hızıyla devam ediyor. Will Smith ve Naomi Scott gibi yıldızlarla kamera karşısına geçtiği “Aladdin”in çekimlerini tamamlayan oyuncu, hemen ardından “Örümcek Adam” serisinin yeni filmi için sözleşme imzaladı.

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Acar, başrolünü Tom Holland’ın üstlendiği “Spider-Man: Far From Home”un çekimlerine çok yakında başlayacak. Filmde Marisa Tomei, Samuel L. Jackson ve Zendaya da rol alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Örümcek Adam Numan Acar

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