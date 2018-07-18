Örümcek Adam’da Türk oyuncu

YILDIZI “Prison Break” ve “Homeland” dizileriyle parlayan Numan Acar, Amerika’daki oyunculuk serüvenine tüm hızıyla devam ediyor. Will Smith ve Naomi Scott gibi yıldızlarla kamera karşısına geçtiği “Aladdin”in çekimlerini tamamlayan oyuncu, hemen ardından “Örümcek Adam” serisinin yeni filmi için sözleşme imzaladı.

Acar, başrolünü Tom Holland’ın üstlendiği “Spider-Man: Far From Home”un çekimlerine çok yakında başlayacak. Filmde Marisa Tomei, Samuel L. Jackson ve Zendaya da rol alacak.



