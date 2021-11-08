Chloé Zhao imzalı ‘Eternals’ filminin sansür yasaklarını dinlemediği için gösterimi yasaklandı

Chloé Zhao imzalı Eternals, 11 Kasım’da aralarında Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’ın da bulunduğu Körfez ülkelerinde vizyona girmeye hazırlanırken, yerel sansür mekanizmaları tarafından getirilen düzenleme talepleriyle karşılaştı. Disney tarafından taleplerin reddedilmesi üzerine film, üç ülkedeki tüm internet sitelerinden kaldırıldı ve filmin bu ülkelerde vizyona girmeyeceği de belirtildi.

Yönetmenin Marvel evrenine attığı ilk adım olan filmin oyuncu kadrosu Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Kit Harrington, Lia McHugh ve Don Lee gibi isimleri bir araya getiriyor. Merakla beklenen Eternals, ülkemizde ise 5 Kasım itibariyle sinemalarda izleyiciyle buluşuyor.



