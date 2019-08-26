Örümcek-Adam'ın Marvel'ı terk etmesi hakkında ilk kez konuştu

İngiliz oyuncu Tom Holland, Anaheim'daki Disney’in D23 Fuarında hayranların karşısına çıktı. Seslendirme kadrosunda yer aldığı, Disney ve Pixar’ın ortak yapımı olan animasyon Hadi Gidelim için D23 Fuarında yer alan oyuncu, Sony ile Marvel'ın yollarını ayırmasına da değindi. Herkesin merak ettiği konuyla ilgili; “Kim bilir gelecek neler gösterecek?” dedi.
Beyazperde’nin haberine göre, Galaksinin Koruyucuları serisinin Star-Lord lakaplı kahramanı Peter Quill'e hayat veren Chris Pratt ile seslendirme kadrosunda yer alan genç oyuncu, "Biz buraya son gelişimizde, Titan'da savaşan uzay dostlarıydık" diyerek, Marvel Sinematik Evreni'nin baş yapıtlarından biri olan Avengers: Infinity War'a göndermede bulundu. "Şimdi de Los Angeles'ta savaşan elf arkadaşlarız" diyen Holland, "Örümcek Adam karakterinin Marvel'ı terk etmesi hakkında, "Beş harika film çektik. Beş muhteşem yıl oldu. Hayatımın en harika zamanlarını yaşadım. Kim bilir gelecek neler gösterecek? Ama bildiğim tek şey; Örümcek Adam'ı oynarken çok keyifli zaman geçirmeye devam edeceğim. Çok eğlenceli olacak, her ne şekilde ilerlemeyi seçersek seçelim. Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak, ama aynı derecede harika ve şaşırtıcı olacak ve onu daha da havalı hale getirmek için yeni yollar bulacağız" diye konuştu.
Gelen anlaşmazlık haberlerine göre, Sony Pictures’ın çalışmalarını yürüttüğü, sıradaki iki Örümcek Adam filminde, önde gelen yaratıcı yapımcı olarak Kevin Feige yer almayacak. Yönetmen Jon Watts ve yıldız Tom Holland gelecek filmler için kadroda kalmaya devam edecekler. Ancak aylardır süren anlaşmazlığın bu talihsiz sonucu değişmediği sürece Marvel Studios Örümcek Adam filmlerinden elini çekmiş olacak. Anlaşmazlık, Disney'in gelecekteki Örümcek Adam filmlerinde, ileride 50/50 ortaklıkla sonuçlanabilecek olan ortak finansman hissesi almak istemesinden kaynaklandı. Örümcek Adam evrendeki anlaşmayı başka filmlere de yayabilecek tartışmalar bile vardı. Sony, Marvel Studios'un brüt kazancın yüzde 5'ine yakın bir oranı aldığı anlaşma şartlarını devam ettirmeyi teklif etti, ancak Disney reddetti.
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