Örümcek-Adam'ın Marvel'ı terk etmesi hakkında ilk kez konuştu

İngiliz oyuncu Tom Holland, Anaheim'daki Disney’in D23 Fuarında hayranların karşısına çıktı. Seslendirme kadrosunda yer aldığı, Disney ve Pixar’ın ortak yapımı olan animasyon Hadi Gidelim için D23 Fuarında yer alan oyuncu, Sony ile Marvel'ın yollarını ayırmasına da değindi. Herkesin merak ettiği konuyla ilgili; “Kim bilir gelecek neler gösterecek?” dedi.

Beyazperde’nin haberine göre, Galaksinin Koruyucuları serisinin Star-Lord lakaplı kahramanı Peter Quill'e hayat veren Chris Pratt ile seslendirme kadrosunda yer alan genç oyuncu, "Biz buraya son gelişimizde, Titan'da savaşan uzay dostlarıydık" diyerek, Marvel Sinematik Evreni'nin baş yapıtlarından biri olan Avengers: Infinity War'a göndermede bulundu. "Şimdi de Los Angeles'ta savaşan elf arkadaşlarız" diyen Holland, "Örümcek Adam karakterinin Marvel'ı terk etmesi hakkında, "Beş harika film çektik. Beş muhteşem yıl oldu. Hayatımın en harika zamanlarını yaşadım. Kim bilir gelecek neler gösterecek? Ama bildiğim tek şey; Örümcek Adam'ı oynarken çok keyifli zaman geçirmeye devam edeceğim. Çok eğlenceli olacak, her ne şekilde ilerlemeyi seçersek seçelim. Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak, ama aynı derecede harika ve şaşırtıcı olacak ve onu daha da havalı hale getirmek için yeni yollar bulacağız" diye konuştu.