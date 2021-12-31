Oryantal Didem ismiyle bilinen Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses'in programındaki dansları ile akıllara kazındı. Tatlıses'in programında dansları ile tanınan Didem Kınalı, Oryantal Didem olarak anılmaya başlandı. Peki Oryantal Didem kimdir? Oryantal Didem kaç yaşında ne nereli? Gerçek adı ne? İşte merak edilenler...

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

6 Haziran 1986 Gaziosmanpaşa doğumlu Didem Kınalı 35 yaşındadır. Şişli Kuştepe'de büyüyen Didem Kınalı'nın bir ablası ve bir erkek kardeşi vardır. Oryantal Didem'in annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyan Oryantal Didem çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ardından liseyi bitirdi.

1993'te yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programında yer almasıyla tanındı. Başarılı dansçı Didem Kınalı 1,62 boyundadır.



