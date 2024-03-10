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  4. Oscar 2024 geldi! Eva Longoria ve Kim Kardashian gibi yıldızlardan hazırlık pozları

Oscar 2024 geldi! Eva Longoria ve Kim Kardashian gibi yıldızlardan hazırlık pozları

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 20:20
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Oscar 2024 nihayet geldi. Eva Longoria ve Kim Kardashian gibi yıldızlar, Hollywood'un en büyük gecesi olan 96. geleneksel Akademi Ödülleri'ne hazırlanmak için güzellik bakımlarını paylaştı.

Oscar 2024 geldi! Eva Longoria ve Kim Kardashian gibi yıldızlardan hazırlık pozları

Oscar 2024 heyecanı başladı. Hollywood'un ünlü Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan Oscar gecesi için ünlüler hazırlıklarını paylaştı. Kimi güzellik bakımlarını kimi ise küvet pozlarını paylaştı.

Jimmy Kimmel tarafından sunulacak olan Oscar 2024'e hazırlanan Eva Longoria, Kim Kardashian, Blanca Blanco gibi isimler hazırlıklarını sosyal medyada yayınladı.

Eva Longoria gözlerinin altında şişliklerle mücadele etmek için yaptığı bakımı paylaştı. Kim Kardashian ise yüz bakım sürecini yayınladı.

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Kim'in Oscar'lara katılıp katılmayacağı bilinmiyor, ancak genellikle partiye dahil oluyor.

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Blanca Blanco ise geceye hazırlanırken küvette poz vererek adından söz ettirdi. Oyuncu "Oscar gecesine hazırlanıyorum" diyerek nemlendirici reklamı yaptı.

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