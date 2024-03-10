Oscar ödül töreni ne zaman? Oscar adayı filmler neler? İşte Oscar 2024 detayları

Oscar 2024 için geri sayım başladı. Oscar 2024 ödül töreni ne zaman, hangi kanalda? Oppenheimer, Poor Things başta olmak üzere çok konuşulan adaylar gündemde. Oscar ödül törenlerinin ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Oscakl ödül töreni 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesiye bağlayan gece Disney+'ta yayınlanacak, ödül töreni ise 02.00'de başlayacak. 96. Akademi Ödülleri'nde Jimmy Kimmel sunuculuğu üstleniyor.
Oscar adayları 2024 arasında "Oppenheimer" toplam 13 kategoride aday gösterilerek bu sene en çok aday olmayı başaran film oldu, onu 11 dalda aday olan "Poor Things" izliyor.
Oscar Ödülleri için yarışacak en iyi film adayları şöyle:
American Fiction
Anatomy of A Fall
Barbie
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
Maestro
Oppenheimer
Past Lives
Poor Things
The Zone of Interest
Annette Bening (Nyad)
Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)
Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)
Carey Mulligan (Maestro)
Emma Stone (Poor Things)
Bradley Cooper (Maestro)
Colman Domingo (Rustin)
Paul Giamatti (The Holdovers)
Cillian Murphy (Oppenheimer)
Jeffrey Wright (American Fiction)