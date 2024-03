Oscar ödül töreni ne zaman? Oscar adayı filmler neler? İşte Oscar 2024 detayları

Oscar 2024 için geri sayım başladı. Oscar 2024 ödül töreni ne zaman, hangi kanalda? Oppenheimer, Poor Things başta olmak üzere çok konuşulan adaylar gündemde. Oscar ödül törenlerinin ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

Oscakl ödül töreni 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesiye bağlayan gece Disney+'ta yayınlanacak, ödül töreni ise 02.00'de başlayacak. 96. Akademi Ödülleri'nde Jimmy Kimmel sunuculuğu üstleniyor.

Oscar adayları 2024 arasında "Oppenheimer" toplam 13 kategoride aday gösterilerek bu sene en çok aday olmayı başaran film oldu, onu 11 dalda aday olan "Poor Things" izliyor.

OSCAR'DA EN İYİ FİLM

Oscar Ödülleri için yarışacak en iyi film adayları şöyle:

American Fiction

Anatomy of A Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest



EN İYİ KADIN OYUNCU

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)