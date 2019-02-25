Oscar'a damga vuran Türk! Herkesle fotoğraf çektirdi

Bu yıl 91'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül gecesinin ardından yapılan after partinin fotoğrafları ise sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü konukların akın ettiği gecede, Türkiye'den katılan isim ise ünlü iş insanı Nevzat Aydın'dı.

Yemeksepeti'ni kuran ve 2015 yılında 589 milyon dolara satan Nevzat Aydın, Vanity Fair Oscar Partisi davetiyesini Instagram'dan paylaşarak "Heyecanlıyım" notunu düştü.

Aydın, ünlü yıldızların katıldığı partide fotoğraflar çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Başarılı iş insanı, süpermodel Kendall Jenner, ödüllü oyuncu Willem Dafoe, NBA yıldızı Kobe Bryant, aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Jason Statham ve bu yıl BlacKkKlansman filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı olan Adam Driver ile fotoğraf çektirdi.

Aydın'ın fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

Ünlü yıldızlarla çekilen fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

Aydın'ın fotoğraflara "Hepsi iyi insanlar" notunu düşmesi ise takipçilerini güldürdü.





