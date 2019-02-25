Mynet Trend

Oscar'a damga vuran Türk! Herkesle fotoğraf çektirdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 25.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Yemeksepeti'nin kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın, Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'nin davetlilerinden biriydi. Aydın, dünyaca ünlü yıldızlarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyaya damga vurdu.

Oscar'a damga vuran Türk! Herkesle fotoğraf çektirdi

Bu yıl 91'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül gecesinin ardından yapılan after partinin fotoğrafları ise sosyal medyanın gündeminde...

Ünlü konukların akın ettiği gecede, Türkiye'den katılan isim ise ünlü iş insanı Nevzat Aydın'dı.

Yemeksepeti'ni kuran ve 2015 yılında 589 milyon dolara satan Nevzat Aydın, Vanity Fair Oscar Partisi davetiyesini Instagram'dan paylaşarak "Heyecanlıyım" notunu düştü.

1

Aydın, ünlü yıldızların katıldığı partide fotoğraflar çektirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

2

Başarılı iş insanı, süpermodel Kendall Jenner, ödüllü oyuncu Willem Dafoe, NBA yıldızı Kobe Bryant, aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Jason Statham ve bu yıl BlacKkKlansman filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adayı olan Adam Driver ile fotoğraf çektirdi.

3

Aydın'ın fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

4

Ünlü yıldızlarla çekilen fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

5

Aydın'ın fotoğraflara "Hepsi iyi insanlar" notunu düşmesi ise takipçilerini güldürdü.
6

7


PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Yıllar sonra anlattı: Birinin kolu kırılınca...Yıllar sonra anlattı: Birinin kolu kırılınca...
Oscar'a damga vuran anlar! Sevgilisi izlediOscar'a damga vuran anlar! Sevgilisi izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oscar Ödülleri Nevzat Aydın

En Çok Okunan Trend Haberler

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

TKP'nin adayı sosyal medyayı salladı!

En az yakan dizel arabalar 2019

En az yakan dizel arabalar 2019

Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu!

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

Türk mühendisler üretti! Yerli deniz motoru görücüye çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bekir Aksoy'dan Doktorlar anısı: Birinin kolu kırıldı

Yıllar sonra anlattı: Birinin kolu kırılınca...

Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın Oscar performansı olay oldu

Oscar'a damga vuran anlar! Sevgilisi izledi

Eylül Öztürk anne oldu! O anlar sosyal medyadan paylaşıldı! Eylül Öztürk kimdir?

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Konseyde sürpriz sonuç!

Survivor'da sürpriz sonuç! İşte elemeye kalan isimler!

Ece Erken'in Demek Akalın ile barışan Alişan'a siniri geçmiyor

Kızgınlığı geçmiyor: Duruşsuz barışmalar...

İpek Acar Kayahan'ı aldattı mı?

Kayahan'ı o isimle aldattı mı? Yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.