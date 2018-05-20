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Oscar ödüllü yönetmen Luc Besson'a tecavüz suçlaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

Son dönemde Hollywood'da ortaya çıkan taciz olayları bu sefer de Fransa'da düzenlenen 71. Cannes Film Festivali'ne damgasını vurdu. Fransız sinemasının önemli yönetmenlerinden olarak bilinen Oscar'lı yönetmen Luc Besson hakkında tecavüz iddiası ortaya atıldı.

Oscar ödüllü yönetmen Luc Besson'a tecavüz suçlaması

Fransız yönetmen Luc Besson aleyhinde, ismi açıklanmayan bir kadın oyuncu tarafından tecavüz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fransız Europe 1 Radyosu'nun haberine göre, 27 yaşındaki bir genç sinema oyuncusu, polise başvurarak Besson tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.

KENDİSİNİ OTEL ODASINDA BULDU

Perşembe gecesi Bristol Hotel'de Besson ile randevulaştığını anlatan genç oyuncu, birlikte çay içtikten sonra bayıldığını, uyandığında ise kendisini otel odasında bulduğunu anlattı. Kendine geldiğinde, Besson tarafından tecavüze uğradığını ve yalnız bırakıldığını anlayan oyuncu, otel odasında bir miktar para da bulunca polise gittiğini dile getirdi.

BESSON İDDİALARI REDDETTİ

59 yaşındaki Fransız yönetmen Luc Besson, avukatı aracılığıyla kadın oyuncuyu zaman zaman gördüğünü söyledi ancak uyuşturucu vererek tecavüz ettiği iddialarını reddetti. Besson'un avukatı, 27 yaşındaki kadın oyuncunun suçlamasını 'hayal ürünü' olarak tanımladı. Fransız medyası, Holywood tecavüz iddialarıyla çalkalanırken, Fransız sinema dünyasının sessiz kalmasını eleştirmiş, Fransız oyuncuların da sessizliğini kırması çağrısında bulunmuştu.

'BU FESTİVAL ONUN AVLANMA YERİ'

Yönetmen Besson hakkındaki tecavüz suçlamalarının yankıları sürerken, İtalyan kadın oyuncu Asia Argento da törende yaptığı konuşmada yapımcı Harvey Weinstein'ın kendisine 1997 yılında yine Cannes'da tecavüz ettiğini hatırlattı. Weinstein'in Cannes'da 'bir daha hoş karşılanmayacağını' söyleyen Argento, "Bu festival onun avlanma yeriydi" ifadelerini kullandı. (Sputnik)

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Luc Besson tecavüz suçlaması

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