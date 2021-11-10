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Oscar yarışı hareketlendi! ‘Uluslararası En İyi Film’ kategorisinde aday sayısı rekoru kırıldı

10.11.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl 94. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nde heyecan şimdiden başladı. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri törenlerinden biri olan Oscar için adaylık yarışı şimdiden başladı. Türkiye'nin Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmini aday gösterdiği gelecek yılki Uluslararası En İyi Film Oscar'ı için toplam 93 film yarışacak. Akademi üyeleri ilk tur oylamada 15 filmlik, ikinci turda ise beş filmlik resmi aday listesini açıklayacak.

Oscar yarışı hareketlendi! ‘Uluslararası En İyi Film’ kategorisinde aday sayısı rekoru kırıldı

Gelecek yıl 94’üncüsü düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nde Uluslararası En İyi Film kategorisinde yarışmak üzere 93 film aday gösterildi. Rekor sayıda ülkeden başvurunun yapıldığı Uluslararası En İyi Film kategorisinde Türkiye’nin Oscar adayı, Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi oldu.

ÖZEL GÖSTERİM YAPILACAK

Oscar ödüllerini belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin kesin resmi aday listesini birkaç hafta içinde açıklaması bekleniyor. Ancak dün ilk tur oylamaya katılmak için gönüllü olan üyelere 93 film açıklandı.Bu filmler, kategoride oy vermek için Los Angeles’ta yapılan toplu gösterimler yerine, üyelere özel çevrimiçi gösterim odasında oy verenlere sunulacak.

Türkiye’nin Oscar aday adayı belli oldu! ‘Bağlılık Hasan’ filmi Oscar yolundaTürkiye’nin Oscar aday adayı belli oldu! ‘Bağlılık Hasan’ filmi Oscar yolunda


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