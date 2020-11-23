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Oscarlı Müslüman oyuncu Mahershala Ali: 'İnancım gereği sevişme sahnesinde yer almam'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Oscar ödüllü aktör Mahershala Ali, katıldığı bir programda dinine duyduğu saygı gereği Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filminde seks sahnesinde yer almayı reddettiğini açıkladı. Mahershala Ali, 1999 yılında Müslüman olmuştu.

Oscarlı Müslüman oyuncu Mahershala Ali: 'İnancım gereği sevişme sahnesinde yer almam'

Green Book (Yeşil Rehber) ve Moonlight (Ayışığı) filmlerindeki performansıyla iki kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar’a layık görülen Mahershala Ali, inancı nedeniyle sevişme sahnelerini reddettiğini açıkladı.

1999'da Müslüman olan Oscar'lı oyuncu Mahershala Ali, dinine duyduğu saygı gereği Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi filminde seks sahnesinde yer almayı reddettiğini açıkladı.

Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi'nin çekim sürecine değinen Mahershala Ali, dinine duyduğu saygı gereği seks sahnesinde yer almayı reddettiğini açıkladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Oscar ödüllü oyuncu, 2008 tarihli David Fincher filminde, karakterinin hoşlandığı Queenie'yi canlandıran rol arkadaşı Taraji P. Henson'la mahrem sahnelerde rol almama koşuluyla Tizzy Weathers rolünü oynamayı kabul etmiş.

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MAHERSHALA ALİ: "SEKS SAHNESİ VARSA YAPAMAM"

Common'ın podcast programı Mind Power Mixtape'te konuşan oyuncu, "Eski menajerim beni aradı ve 'Mahershala, rolü aldın' dedi. Ben de 'Yalnız bir şey var... Öpüştükleri bir seks sahnesi var ya... Eğer seks sahnesi varsa bunu yapamam' dedim" diye konuştu.

1999'da Müslüman olan Ali, menajerine "Seks sahnesinde rol almam" dediğini hatırladı.

Aktör şöyle ekledi:

"Taraji ve ben öpüşmeye başladık ve kadrajdan çıktık... (Fincher'ın) biraz seksi hareketler görmeyi deneyip denemediği belli değildi, denediğinden şüpheliyim... Ama kendi adıma... 15 yıl önce o zamanlar bile, sadece dinime saygı duyulması amacıyla 'Tamam, sadece bu noktaya kadar gidebilirim' diyordum."

Ali, 2017'de Ay Işığı filmindeki yardımcı rolüyle Oscar kazanan ilk Müslüman aktör olmuştu.

Din değiştirmesiyle ilgili olarak, Radio Times'a "Fiziksel deneyimimi daha huzurlu kılan bir şeyle bağlantı kurduğumu hissettim" demişti.

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