Oscarlı Müslüman oyuncu Mahershala Ali: 'İnancım gereği sevişme sahnesinde yer almam'

Common'ın podcast programı Mind Power Mixtape'te konuşan oyuncu, "Eski menajerim beni aradı ve 'Mahershala, rolü aldın' dedi. Ben de 'Yalnız bir şey var... Öpüştükleri bir seks sahnesi var ya... Eğer seks sahnesi varsa bunu yapamam' dedim" diye konuştu.

Green Book (Yeşil Rehber) ve Moonlight (Ayışığı) filmlerindeki performansıyla iki kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar’a layık görülen Mahershala Ali, inancı nedeniyle sevişme sahnelerini reddettiğini açıkladı.

1999'da Müslüman olan Ali, menajerine "Seks sahnesinde rol almam" dediğini hatırladı.

Aktör şöyle ekledi:

"Taraji ve ben öpüşmeye başladık ve kadrajdan çıktık... (Fincher'ın) biraz seksi hareketler görmeyi deneyip denemediği belli değildi, denediğinden şüpheliyim... Ama kendi adıma... 15 yıl önce o zamanlar bile, sadece dinime saygı duyulması amacıyla 'Tamam, sadece bu noktaya kadar gidebilirim' diyordum."

Ali, 2017'de Ay Işığı filmindeki yardımcı rolüyle Oscar kazanan ilk Müslüman aktör olmuştu.

Din değiştirmesiyle ilgili olarak, Radio Times'a "Fiziksel deneyimimi daha huzurlu kılan bir şeyle bağlantı kurduğumu hissettim" demişti.



