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Oscarlı Müslüman oyuncu Mahershala Ali olacak demişlerdi ama... Last of Us’dan Pedro Pascal sürprizi

11.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Oscarlı Müslüman oyuncu Mahershala Ali olacak demişlerdi ama... Last of Us’dan Pedro Pascal sürprizi

HBO'da yayınlanacak olan The Last of Us oyunundan uyarlama dizinin başrolleri için oyuncular resmi olarak açıklandı. Söylentilerde Mahershala Ali’nin adı geçse de başrol Pedro Pascal’a gitti.

HBO’nun uzun zamandır sessiz sedasız üzerinde çalıştığı oyun uyarlaması The Last of Us’ın oyuncu kadrosu resmen açıklandı.

Söylentilere göre, Joel rolü için Mahershala Ali'ye teklif götürüldüğü açıklanmıştı ancak bu bilgiden birkaç saat sonra dizinin oyuncuları resmi olarak açıklandı.

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Açıklamaya göre dizide Joel karakterini Game of Thrones, Narcos ve The Mandalorian gibi yapımlardan tanıdığımız başarılı oyuncu Pedro Pascal canlandıracak.

Last-of-Us-Pedro-Pascal-Joel-SR

Ellie rolünü ise yine Game of Thrones dizisinde Lyanna Mormont'u canlandıran Bella Ramsey canlandıracak. Dizi için şu anda başka bir oyuncu açıklaması bulunmuyor.

Bella Ramsey'nin Game of Thrones'ta gayet güzel bir oyunculuk sergilediğini görmüştük. Pedro Pascal da zaten son günlerin sevilen başarılı oyuncularından birisi.

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THE LAST OF US HAKKINDA

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek. Yayın tarihi bilinmiyor.

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