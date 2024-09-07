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  4. Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde attığı golle Galatasaraylıları mest etti

Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde attığı golle Galatasaraylıları mest etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.09.2024 22:25
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Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması ile Benin'e oyuna girdikten yalnız 6 dakika sonra müthiş bir gol atarak Sarı-Kırmızılılar'ı adeta mest etti. İşte detaylar...

Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde attığı golle Galatasaraylıları mest etti
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, sahasında Gernot Rohr'un yönetimindeki Benin ile karşı karşıya geldi.

NİJERYA RAHAT KAZANDI

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Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0 kazanırken goller; 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'den geldi.

6 DAKİKA YETTİ

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Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girerken, oyuna girişinin yalnızca 6 dakika sonrasında fileleri havalandırmayı başardı.

TARAFTARI MEST ETTİ

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Osimhen attığı golle Galatasaraylıları mest ederken, Nijerya gruba 3 puanla başlamış oldu.

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Süper Lig Afrika son dakika galatasaray gol Osimhen
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