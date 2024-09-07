Osimhen'e sadece 6 dakika yetti! Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde attığı golle Galatasaraylıları mest etti

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya, sahasında Gernot Rohr'un yönetimindeki Benin ile karşı karşıya geldi.
Godswill Akpabio Stadyumu'nda oynanan maçı Nijerya 3-0 kazanırken goller; 45+2 ve 84'te Ademola Lookman, 78. dakikada ise Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'den geldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi yeni transferi Victor Osimhen, 72. dakikada Victor Boniface'ın yerine oyun girerken, oyuna girişinin yalnızca 6 dakika sonrasında fileleri havalandırmayı başardı.
Osimhen attığı golle Galatasaraylıları mest ederken, Nijerya gruba 3 puanla başlamış oldu.