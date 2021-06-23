Osman Büyükşen kimdir? Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen cinayetinin detayları

Müge Anlı’nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gerçekleşen olaylar tüm halkı şaşırtırken, izleyenlerin kanını Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayeti son zamanların en çok konuşulan konularından oldu. Konya’da kar maskeli bir cani tarafından pompalı tüfekle katledilen üç kişinin elinden ölü taklidi yaparak kurtuldukları ifade edildi. Saldırıda Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen ise hayatını kaybetti.

“Senin kocanın evi yok ki!”

Müge Anlı ve Tatlı Sert programına çıkan Büşra Büyükşen’in, Konya’nın Karatay ilçesinde 2018 yılında evine giren kar maskeli bir saldırgan tarafından anne ve babası öldürüldü. Pompalı tüfekle öldürülen anne ve babasının ardından Büşra Büyükşen, saldırganın silahının tutukluk yapması ile ölümden kıl payı kurtuldu.

“Senin kocanın evi yok ki!” sözleri ile bilinen olayda; 4 Eylül tarihinde evlerine giren anne ve babasını öldüren pompalı tüfekli saldırganın bulunması konusunda Müge Anlı’dan yardım isteyen Büşra Büyükşen, programda olayların detaylarını anlattı.

Saldırganın eve girdiği sırada pompalı tüfekle anne ve babasının öldürülmesinin ardından, katilin silahının tutukluk yaptığını fark ederek kendisini pencereden atarak kurtaran Büyükşen, olayın çözüme kavuşması ve katilin bulunması için yardım istedi.

Programda dile getirilen iddialara göre; 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti.

Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu.

Müge Anlı'nın 23 Haziran 2021 Pazartesi günkü programında, Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler yaşandı.

BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ailenin diğer akrabalarının öfkesi, fevri tavırları bulunurken cinayetle ilgili tek görgü tanıdığı kızları Büşra'nın sesini çıkartmaması şüphe uyandırırken bu durum Müge Anlı'nın da dikkatinden kaçmadı.

Anne ve babası ile ilgili hiç gerildiğini ya da fevri davranmadığını görmediğini söyleyen Müge Anlı, diğer akrabaların ses çıkarması ancak Büşra'nın sesini hiç çıkarmamasının ilginç olduğunu belirtti.

O gün evde bulunan çiftin kızı Büşra Büyükşen, canlı yayına telefonla katıldı. Abi kardeş canlı yayında tartışırken, Büşra'nın suçlu olduğu iddia edilen abisinin evinde kalması ve Osman Büyükşen ile görüşmemesi dikkat çeken bir detay oldu. Katil ise henüz bulunamadı.

10 yıl önce Uğur Büyükşen, Betül isimli kişi ile evlenirken Metin Büyükşen 10 dönüm tarla 120 gram altın 500 metrekare arazi verdiği belirtildi. Fakat gelin Betül Büyükerşen kayınpederi Metin Büyükşen‘e arsaya ev yaptırmasını ısrar etti. Fakat Metin Büyükşen durumunun olmadığını 40 bin TL para ve bir arsa teklif ettiğini fakat gelin Betül Büyükerşen kabul etmeyerek ısrarlarını sürdürdüğü iddia edildi. Bu konuşmanın ardından bir kaç gün sonrada Necla ve Metin Büyükşen yaşadıkları evde bir akşam saatinde silahlı saldırıya uğrayarak katledildiler.

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

Osman Büyükşen, 17 Ocak 1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğmuştur.

İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2006-2012 yılları arasında öğrenim görmüş, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 2019 yılı Nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

Ocak 2019 tarihi itibariyle Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışmaktadır. Büyükşen ailesinin en büyük çocuğudur.



