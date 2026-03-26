Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu Londra'da rekor fiyata satıldı!

Türk resim sanatının öncü isimlerinden Osman Hamdi Bey’in “Cami Kapısında” adlı tablosu, İngiltere’de düzenlenen müzayedede rekor fiyata alıcı buldu.

“Cami Kapısında” (At the Mosque Door) adlı eser, Londra’da Bonhams tarafından düzenlenen “19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz İzlenimci Sanatı” müzayedesinde 3 milyon 678 bin 400 sterline (yaklaşık 4,92 milyon dolar / 218 milyon TL) satıldı.

“MUHTEŞEM BİR ESER”

Bonhams’ın 19. yüzyıl resimleri direktörü Charles O'Brien, 208 x 109 santimetre boyutlarındaki tablo için “Hem ölçek hem de detay açısından muhteşem” ifadelerini kullandı.

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

Osman Hamdi Bey, 1842–1910 yılları arasında yaşamış, Osmanlı İmparatorluğu’nun önde gelen ressam, arkeolog ve müzecilerinden biridir; Paris’te resim eğitimi alarak Batı tekniğini Osmanlı sanatına uyarlayan Osman Hamdi Bey, özellikle oryantalist tarzda eserleriyle tanınır ve İstanbul ile Anadolu’nun geleneksel sahnelerini detaylı kostümler ve mimari ögelerle yansıtmıştır; en bilinen tabloları arasında “Kaplumbağa Terbiyecisi” ve “Cami Kapısında” bulunurken, sanat kariyerinin yanı sıra İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni kurmuş, kazı ve restorasyon çalışmalarını yönetmiş ve Osmanlı topraklarındaki kültürel mirası korumak için önemli yasal uygulamalara öncülük etmiştir