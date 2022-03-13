MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Osman Pazarlama konusu nedir? Osman Pazarlama filmi oyuncuları kimlerdir? Osman Pazarlama nerede çekildi?

Osman Pazarlama konusu nedir? Osman Pazarlama filmi oyuncuları kimlerdir? Osman Pazarlama nerede çekildi?

13.03.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Pazarlama, Şahan Gökbakar imzalı bir Türk filmidir. Osman Pazarlama filminde Osman'ın sevdiği kız için neler yaptığına şahit olacaksınız. Film, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Osman Pazarlama konusu ve oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Osman Pazarlama konusu nedir? Osman Pazarlama filmi oyuncuları kimlerdir? Osman Pazarlama nerede çekildi?

Osman Pazarlama filmi 2016 yılında vizyona girmiş bir Şahan Gökbakar projesidir. Filmin senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar kaleme aldı. Osman Pazarlama'da birbirinden ünlü isimler de rol aldı. O isimlerden bazıları sanatçı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt. Komedi türünde yer alan Osman Pazarlama bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. Osman Pazarlama filmine dair merak edilenleri haberimizde işledik..

OSMAN PAZARLAMA KONUSU NEDİR?

Osman Pazarlama filminde, Osman Şaşmaz, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir işadamı olabilmeyi hedeflemektedir. Osman'ın bu uğurda verdiği mücadele kahkaha tufanı koparacak. Filmin konusu şöyle: İstanbul'un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu'dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan bir girişimcidir. Osman, sevdiği kızın babasına kendini kanıtlama hırsıyla türlü türlü maceralara atılır.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Osman Pazarlama filminde; Şahan Gökbakar, Selim Akgül, Esra Balıkçı, Yurtşen Fidan, Gizem İnceoğlu, Liberat Niyoyandika, Tahsin Tonkuş, Feriştah Senem Yıldırım, Tahsin Yıldırım, Şükran Çağman, Demet Akalın ve Okan Kurt gibi başarılı isimler yer aldı.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar’ın yazdığı Osman Pazarlama’nın yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturdu. Osman Pazarlama filminin kurgu aşaması İstanbul’da gerçekleştirildi. Yapımın post prodüksiyonu Almanya’da yaptırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Erçel ve Atasay Kamer sevgili mi?Hande Erçel ve Atasay Kamer sevgili mi?
Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu... Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...
Kucak dansından sonra 'Lolipop' bardağı taşıran son damla oldu Kucak dansından sonra 'Lolipop' bardağı taşıran son damla oldu
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran duyurdu: Biz vurduk!

İran duyurdu: Biz vurduk!

Ruslar ateş açtı, ABD'li gazeteci hayatını kaybetti

Ruslar ateş açtı, ABD'li gazeteci hayatını kaybetti

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Arızalı telefondan yasak aşk çıktı! Uygunsuz videolarını görünce...

Arızalı telefondan yasak aşk çıktı! Uygunsuz videolarını görünce...

Sigaraya zam geldi!

Sigaraya zam geldi!

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.