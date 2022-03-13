Osman Pazarlama konusu nedir? Osman Pazarlama filmi oyuncuları kimlerdir? Osman Pazarlama nerede çekildi?

Osman Pazarlama filmi 2016 yılında vizyona girmiş bir Şahan Gökbakar projesidir. Filmin senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar kaleme aldı. Osman Pazarlama'da birbirinden ünlü isimler de rol aldı. O isimlerden bazıları sanatçı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt. Komedi türünde yer alan Osman Pazarlama bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. Osman Pazarlama filmine dair merak edilenleri haberimizde işledik..

OSMAN PAZARLAMA KONUSU NEDİR?

Osman Pazarlama filminde, Osman Şaşmaz, aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir işadamı olabilmeyi hedeflemektedir. Osman'ın bu uğurda verdiği mücadele kahkaha tufanı koparacak. Filmin konusu şöyle: İstanbul'un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu'dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan bir girişimcidir. Osman, sevdiği kızın babasına kendini kanıtlama hırsıyla türlü türlü maceralara atılır.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Osman Pazarlama filminde; Şahan Gökbakar, Selim Akgül, Esra Balıkçı, Yurtşen Fidan, Gizem İnceoğlu, Liberat Niyoyandika, Tahsin Tonkuş, Feriştah Senem Yıldırım, Tahsin Yıldırım, Şükran Çağman, Demet Akalın ve Okan Kurt gibi başarılı isimler yer aldı.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin senaryosunu Şahan ve Togan Gökbakar’ın yazdığı Osman Pazarlama’nın yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturdu. Osman Pazarlama filminin kurgu aşaması İstanbul’da gerçekleştirildi. Yapımın post prodüksiyonu Almanya’da yaptırıldı.

