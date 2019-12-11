Osmaneli'nin tarihi konaklarını berber dükkanında yaptığı maketlerle tanıtıyor

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 23 yıllık berber Yusuf Kan, merakla başladığı ahşap oymacılığı sanatını sürdürüyor.

Yumlu Paşa Sokağı'ndaki berber dükkanında çalışan 45 yaşındaki Yusuf Kan, müşterisi olmadığı zamanlarda ahşap oymacılığı için atölyeye dönüştürdüğü iş yerinin 5 metrekarelik bölümünde ilçedeki tarihi konakların maketlerini yapıyor.

Tarihi milattan önce 5000'li yıllara dayanan ilçede 23 yıldır berberlik yapan Kan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen konakları inceleyerek bu yapıların geleceğe taşınması ve evlerde sergilenmesi için maketlerini ustalıkla ortaya çıkarıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in de desteğiyle sanatını geliştiren Kan, maketleri ile adeta ilçenin turizm elçisi oldu. Berber Yusuf Kan'ın tarihi konakların maketini yaptığını öğrenen yerli ve yabancı turistler de iş yerine gelerek bu ürünleri inceliyor.

- Ahşap oymacılığına ilgisi merakla başladı

Yusuf Kan, AA muhabirine, çok sevdiği berberliğin yanında "İlçemin tanıtımı için ne yapabilirim?" diye düşünürken ahşap sanatına yöneldiğini söyledi.