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  4. Osmaniye’de husumetli iki aile arasında kavga: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye’de husumetli iki aile arasında kavga: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 14:03 | Son Güncelleme

Osmaniye’de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Osmaniye’de husumetli iki aile arasında kavga: Ölü ve yaralılar var

Alhanlı Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin bireyleri arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, her iki ailenin bireyleri arasında silah da kullanılan kavgaya dönüştü.

Çekiç ve tırmığın da kullanıldığı kavgada tüfekle vurularak ağır yaralanan Murat Çelik (25) kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 5 zanlıdan 2'sini gözaltına aldı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İHA)

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