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  4. Osmaniye'de kadın cinayeti! Katil Mehmet Altun gözaltında

Osmaniye'de kadın cinayeti! Katil Mehmet Altun gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 18:24 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, Fatma Altun (57) çıkan tartışmada eşi Mehmet Altun (74) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Osmaniye'de kadın cinayeti! Katil Mehmet Altun gözaltında

Merkeze bağlı Issızca Köyü'nde oturan Mehmet Altun ile eşi Fatma Altun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Altun evdeki tüfekle eşine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Fatma Altun kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KATİL MEHMET ALTUN GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatma Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Altun, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fatma Altun'un cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi. (DHA)

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