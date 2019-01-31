Osmaniye'de vahşet! İşten eve dönerken taşla dövülerek hunharca öldürüldü

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YAŞAM  | 31.01.2019 02:57 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesine bağlı Tüysüz beldesinde, çalıştığı tekstil fabrikasından motosikleti ile evine dönen Ahmet Ayyıldız (38) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla dövülerek öldürüldü.

Osmaniye'de vahşet! İşten eve dönerken taşla dövülerek hunharca öldürüldü

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde çalıştığı Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasında mesaisi biten Ahmet Ayyıldız, motosikleti ile evine dönerken Küçük Tüysüz köyü yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önü kesilerek taşlarla darp edilerek feci şekilde öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma ekipleri Ahmet Ayyıldız’ın cesedini yol kenarında üzeri taşlarla gömülmüş şekilde buldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ahmet Ayyıldız’ın cesedi kesin ölüm nedenini belirlemek üzere Adana Ali Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma cinayet ile ilgili soruşturması sürerken Ahmet Ayyıldız’ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Ahmet Ayyıldız cinayet

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