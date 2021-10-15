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Osmaniye Ticaret Borsası

15.10.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik buğdayın kilogramı 2,75 liradan işlem gördü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı 2,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (ekmeklik)Kg2,402,75Kabuklu yer fıstığıKg7,007,00

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