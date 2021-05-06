YEMEK

İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
Advertisement
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Osmanlı'dan miras lezzet Kilis tava iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu

Osmanlı'dan miras lezzet Kilis tava iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu

Seray Üstün Seray Üstün
06.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitler arasında yer alıyor.

Osmanlı'dan miras lezzet Kilis tava iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu

Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis’te, yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek iftar sofralarını süslüyor. Yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan ayında iftarda en çok tüketilen yemek çeşitlerinin başında geliyor. Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok etin tüketildiği kent olan Kilis’te iftar sofralarının vazgeçilmezi ise etle yapılan Kilis tava oluyor.

Kilisli Kasapçı İzzet Canözer, Kilis Tavası her zamanda olduğu gibi iftarda en çok tüketilen yemek olduğunu ifade ederek, “Geçen yıl ve bu yıl pandemi işleri etkilemiş olsa da, yine de halkın vaz geçilmezidir. Kilis tavası koyun etinden yapılır, eti kendi yanında olması lazım içerisinde kullanılan malzemenin yeşil biber, kırmızı biber, çok az miktarda kuru soğan çekiyoruz. Baharat olarak, tuz ve karabiber kullanıyoruz. Bu malzemeler zırhla çekildikten sonra tepside, patates veya patlıcan üzerine yaydıktan sonra, süsleme olarak da domates. Biber, soğan koyup sonra taş fırına gönderiyoruz. Pide ekmekle tüketilir” dedi.

FIRINLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Hazırlanan Kilis tavası 200-300 derece sıcaklıktaki pide fırınlarında pişirildikten sonra tüketilmeye hazır hale geliyor. Kilisli fırıncılar, Ramazan dolayısıyla Kilis tavasının pişirilmesi nedeniyle fırınlarda yoğunluk yaşandığını ifade etti.

(İHA)

‘Keledoş’ yemeği iki şehrin arasını açtı! Van ve Ağrı ‘keledoş’ yemeğine sahip çıktı‘Keledoş’ yemeği iki şehrin arasını açtı! Van ve Ağrı ‘keledoş’ yemeğine sahip çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Mor ekmek nasıl yapılır? Mor ekmek nasıl yapılır?
MasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifiMasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifi
Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Sadakatsiz dizisinde alınan son karar izleyiciyi üzecek!

Sadakatsiz dizisinde alınan son karar izleyiciyi üzecek!

Beklenen fotoğraf geldi! Görenleri güldürdü

Beklenen fotoğraf geldi! Görenleri güldürdü

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Hem kalorisi düşük hem de lezzetli bir tarif

Hem kalorisi düşük hem de lezzetli bir tarif

Makaron tarifinin sırrı bu ipucunda saklı! Orijinali gibi olsun istiyorsanız...

Makaron tarifinin sırrı bu ipucunda saklı! Orijinali gibi olsun istiyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hurmadaki büyük hile! Pankreas kanserine kadar götürebilir

Hurmadaki büyük hile! Pankreas kanserine kadar götürebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İçmeye doyamadığımız Americano nasıl hazırlanır?

İçmeye doyamadığımız Americano nasıl hazırlanır?

Doğru sanılan yanlış! Tarhana çorbası bu şekilde yenilmeli

Doğru sanılan yanlış! Tarhana çorbası bu şekilde yenilmeli

Ayıla bayıla yiyoruz! Tam bir şifa deposuymuş

Ayıla bayıla yiyoruz! Tam bir şifa deposuymuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.