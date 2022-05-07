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Osmanlı mutfağının leziz yemeği: Kavun Dolması! Kavun dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

07.05.2022 01:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan kavun dolması, kokusu ve aromasıyla sizi kendisine hayran bırakacak. Bu tarif kavun, kıyma, pirinç gibi malzemelerle hazırlanıyor. İşte kavun dolması tarifi ve malzemeleri...

Osmanlı mutfağının leziz yemeği: Kavun Dolması! Kavun dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Osmanlı mutfağında meyveli yemekler, tatlıyla tuzlunun bir arada kullanıldığı tarifler çokça tercih edilirdi. Bunlardan biri de kavun dolmasıdır. Bu tarifte, kavun etli bir harçla doldurulur ve fırında pişirilir. İşte kavun dolması tarifi ve malzemeleri...

KAVUN DOLMASI MALZEMELERİ

1 adet kavun
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı biberiye
1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı
2 çorba kaşığı kuş üzümü
2 çay kaşığı karabiber
3 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem
100 gr dana kıyma
100 gr kuzu kıyma
10 dal maydanoz
10 dal dereotu
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı kişniş
1 fincan pirinç

Osmanlı mutfağının leziz yemeği: Kavun Dolması! Kavun dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?

KAVUN DOLMASI TARİFİ

Pirinçleri yıkayın ve 5 dakika haşlayın. 2 yemek kaşığı tereyağında ince kıyılmış soğanı pembe renk alana dek kavurun. Kıyma, ince doğranmış maydanoz, dereotu ve diğer baharatlar, badem içi ve fıstık içi malzemeleri ekleyin. 5-7 dakika kavrulduktan sonra iç hazır olacak.

Kavunu sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesip çekirdekleri temizleyin ve içini bir miktar oyun. Hazırlanan içi kavunlara doldurun.180°C fırında 15-20 dakika kavunları pişirin. Kavunun içerisinden alınan kavunun içini ve suyu, 2 dal maydanoz ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile iyice kavurun. Dolmaların yanına sos olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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