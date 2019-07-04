YEMEK

Osmanlı padişahlarının sofralarından eksik etmediği yemekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Kültürümüze bir miras olarak kalan Osmanlı yemekleri, tadının yanı sıra hikayeleriyle de oldukça iddialı. İşte Osmanlı padişahlarının favorisi olan dillere destan yemekler.

Osmanlı padişahlarının sofralarından eksik etmediği yemekler

Osmanlı yemekleri günümüzde de değerini koruyan ve sıklıkla tercih edilen yemekler arasındadır. Saray mutfağında eksik olmayan yemekleri sizler için hikayeleriyle bir araya getirdik, buyursunlar...

Hünkar beğendi
iStock-157245571 (1)
Hünkar beğendi isminin nereden geldiğini düşündünüz mü hiç? Sarayda ilk defa yapılan bir yemek ve onu ilk tadan padişah Sultan Abdülaziz! Yemeği çok beğendiği için adı kulaktan kulağa Hünkar bunu beğendi diye yayılmış! Çünkü bu yemeği yapan kişiler saraya çalışması için alınacak kadınların yarışarak yaptığı bir yemekmiş. Ve aralarından Hünkar’ın beğendiği kazanmış.

Bamya
yyy
Günümüzde bamya seven kişiler azınlıkta olsa da Osmanlı mutfağında inanılmaz önemli bir yeri varmış ve bütün padişahlar severek yermiş. Öyle ki sadece bu yemeği yapması için saraylarda bamyacıbaşı olurmuş. Toplanan bütün bamyalar önce saraya gelir en iyileri seçilir, kalanların satışına izin verilirmiş. Ama en çok kim seviyor derseniz; III. Ahmed ve I. Mahmud.

Kekikli yılan balığı
yılan
İsmi inanılmaz yabancı gelse de Fatih Sultan Mehmet tam bir deniz ürünleri aşığıymış ve en beğendiği yemek ise kekikle pişen yılan balığıymış! Bu yemeğin Osmanlı menüsündeki adı ise “Mah-i mar”mış.

Mantı
iStock-1052114804 (1)
Fatih Sultan Mehmet demişken mantı sevdasından da bahsetmek lazım. Koyduğu kurala göre her iki günde bir sofrada muhakkak mantı olmasını istermiş.

Soğanlı yumurta
Ama bildiğimiz 5 dakikada hazırlanan soğanlı yumurta ile karıştırmayın bunu.

Sultan 2. Abdülhamid, bu yemeği en gözdesi olarak belirlemiş. Ancak pişme süresi biraz uzunmuş; yaklaşık 4 saat kadar :) Mum ateşinde ağır ağır pişip servis ediliyormuş.

Mahmudiye
Sarayda pişen yemekler arasında elbette tavuk eti de bulunuyordu ve en sevileni mahmudiyedir. Güveçte pişen köy pilicine badem, kayısı, rezaki üzümü, bal, tarçın, limon suyu eklenerek hazırlanıyordu. 

**Sakatatlar**

iStock-953982752 (4)

Saray mutfağında çok pişen yemekler arasında bulunurmuş sakatatlar. Özellikle de av dönüşü sofra ziyafetlerinde masalar adeta donatılırmış!

Kavun dolması

İçi oyulmuş kavuna; kuzu eti, pirinç, baharatlar, badem, Antep fıstığı ve kuş üzümü eklenip fırında pişirilir. Saray mutfağında sık yapılan yaz yemeklerindendir.

Baklavalar ve helva-i hakani

iStock-503691730 (3)

Baklavanın her çeşidi saray mutfağında her gün yapılırmış. Peynirlisinden tutun da fıstıklısına kadar... Bunun yanı sıra helva-i hakani diye de helva kavrulurmuş.

Akike

Damla sakızlı bir güveç düşünün! Osmanlı mutfağı gerçekten çok lezzetli bir yermiş! Koyun eti, bol kuyruk yağı, tarçın ve damla sakızı ile pişmesiyle yapılır.

Hamsi

hansi

Trabzon’da doğan ve şehzadelik yıllarını orada geçirdiği bilinen Kanuni Sultan Süleyman’ın ise en gözde yemeklerinden birisi hamsiymiş. Ve kılıcında hamsiyi temsil eden bir motif varmış.

Beyaz ekmek

ekmek

Padişahlara sunulan ekmekler de son derece önemli ve özenle pişiriliyordu. Öyle ki bu ekmeklerin buğdayı kesinlikle Bursa buğdayı olmalı ve sütünde de keçi sütü kullanılmalıydı.

Mutancana

Bir et yemeği düşünün ki içinde; incirden kayısıya her türlü kuru yemişler olsun. Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisiyle kapanışı yapıyoruz! :)

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Hepsi altın değerinde! Mutfakta hayat kurtaran 7 yöntemHepsi altın değerinde! Mutfakta hayat kurtaran 7 yöntem
Yaz aylarında balık pişirirken dikkat! Buzlu balıklar...Yaz aylarında balık pişirirken dikkat! Buzlu balıklar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
osmanlı yemekleri saray yemekleri yöresel yemekler

En Çok Okunan Haberler

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Athena'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu hastaneye kaldırıldı!

Efsane değil gerçek! Yumurta suyunu artık atmayacaksınız

Efsane değil gerçek! Yumurta suyunu artık atmayacaksınız

Kylie Jenner 3 milyon TL'lik yeni arabasını tanıttı

Kylie Jenner 3 milyon TL'lik yeni arabasını tanıttı

Star'dan yeni dizi! Yönetmeni kim olacak?

Star'dan yeni dizi! Yönetmeni kim olacak?

Bu yöntem sayesinde lokum gibi tavuk göğsü pişirebilirsiniz

Bu yöntem sayesinde lokum gibi tavuk göğsü pişirebilirsiniz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hepsi altın değerinde! Mutfakta hayat kurtaran 7 yöntem

Hepsi altın değerinde! Mutfakta hayat kurtaran 7 yöntem

Yazın hamsi tavada, buzlu balık ise ızgarada pişirilir

Yaz aylarında balık pişirirken dikkat! Buzlu balıklar...

Aldığınız yumurtaların taze olup olmadığını anlamak için bu numarayı deneyin

Yumurtayı bir bardak suya koyun ve bekleyin!

Uykuya dalmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Öyleyse bu ev yapımı uyku tozunu deneyin

Uykusuzluk artık sorun olmayacak! Bu tozu kullanın

Osmaniye’de 3 bin yıllık duvar kabartmasında çiğ köfte ve marul çıktı

Tartışma yaratacak! 3 bin yıl önce...

Ege’nin organik lezzetleri Amerikalıları kendisine hayran bıraktı

Ege’nin organik lezzetleri Amerikalıları kendisine hayran bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.