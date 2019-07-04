Osmanlı padişahlarının sofralarından eksik etmediği yemekler

Osmanlı yemekleri günümüzde de değerini koruyan ve sıklıkla tercih edilen yemekler arasındadır. Saray mutfağında eksik olmayan yemekleri sizler için hikayeleriyle bir araya getirdik, buyursunlar...

Hünkar beğendi



Hünkar beğendi isminin nereden geldiğini düşündünüz mü hiç? Sarayda ilk defa yapılan bir yemek ve onu ilk tadan padişah Sultan Abdülaziz! Yemeği çok beğendiği için adı kulaktan kulağa Hünkar bunu beğendi diye yayılmış! Çünkü bu yemeği yapan kişiler saraya çalışması için alınacak kadınların yarışarak yaptığı bir yemekmiş. Ve aralarından Hünkar’ın beğendiği kazanmış.

Bamya



Günümüzde bamya seven kişiler azınlıkta olsa da Osmanlı mutfağında inanılmaz önemli bir yeri varmış ve bütün padişahlar severek yermiş. Öyle ki sadece bu yemeği yapması için saraylarda bamyacıbaşı olurmuş. Toplanan bütün bamyalar önce saraya gelir en iyileri seçilir, kalanların satışına izin verilirmiş. Ama en çok kim seviyor derseniz; III. Ahmed ve I. Mahmud.

Kekikli yılan balığı



İsmi inanılmaz yabancı gelse de Fatih Sultan Mehmet tam bir deniz ürünleri aşığıymış ve en beğendiği yemek ise kekikle pişen yılan balığıymış! Bu yemeğin Osmanlı menüsündeki adı ise “Mah-i mar”mış.