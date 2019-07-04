Osmanlı padişahlarının sofralarından eksik etmediği yemekler

Osmanlı yemekleri günümüzde de değerini koruyan ve sıklıkla tercih edilen yemekler arasındadır. Saray mutfağında eksik olmayan yemekleri sizler için hikayeleriyle bir araya getirdik, buyursunlar...
Hünkar beğendi
Hünkar beğendi isminin nereden geldiğini düşündünüz mü hiç? Sarayda ilk defa yapılan bir yemek ve onu ilk tadan padişah Sultan Abdülaziz! Yemeği çok beğendiği için adı kulaktan kulağa Hünkar bunu beğendi diye yayılmış! Çünkü bu yemeği yapan kişiler saraya çalışması için alınacak kadınların yarışarak yaptığı bir yemekmiş. Ve aralarından Hünkar’ın beğendiği kazanmış.
Bamya
Günümüzde bamya seven kişiler azınlıkta olsa da Osmanlı mutfağında inanılmaz önemli bir yeri varmış ve bütün padişahlar severek yermiş. Öyle ki sadece bu yemeği yapması için saraylarda bamyacıbaşı olurmuş. Toplanan bütün bamyalar önce saraya gelir en iyileri seçilir, kalanların satışına izin verilirmiş. Ama en çok kim seviyor derseniz; III. Ahmed ve I. Mahmud.
Kekikli yılan balığı
İsmi inanılmaz yabancı gelse de Fatih Sultan Mehmet tam bir deniz ürünleri aşığıymış ve en beğendiği yemek ise kekikle pişen yılan balığıymış! Bu yemeğin Osmanlı menüsündeki adı ise “Mah-i mar”mış.
Mantı
Fatih Sultan Mehmet demişken mantı sevdasından da bahsetmek lazım. Koyduğu kurala göre her iki günde bir sofrada muhakkak mantı olmasını istermiş.
Soğanlı yumurta
Ama bildiğimiz 5 dakikada hazırlanan soğanlı yumurta ile karıştırmayın bunu.
Sultan 2. Abdülhamid, bu yemeği en gözdesi olarak belirlemiş. Ancak pişme süresi biraz uzunmuş; yaklaşık 4 saat kadar :) Mum ateşinde ağır ağır pişip servis ediliyormuş.
Mahmudiye
Sarayda pişen yemekler arasında elbette tavuk eti de bulunuyordu ve en sevileni mahmudiyedir. Güveçte pişen köy pilicine badem, kayısı, rezaki üzümü, bal, tarçın, limon suyu eklenerek hazırlanıyordu.
**Sakatatlar**
Saray mutfağında çok pişen yemekler arasında bulunurmuş sakatatlar. Özellikle de av dönüşü sofra ziyafetlerinde masalar adeta donatılırmış!
Kavun dolması
İçi oyulmuş kavuna; kuzu eti, pirinç, baharatlar, badem, Antep fıstığı ve kuş üzümü eklenip fırında pişirilir. Saray mutfağında sık yapılan yaz yemeklerindendir.
Baklavalar ve helva-i hakani
Baklavanın her çeşidi saray mutfağında her gün yapılırmış. Peynirlisinden tutun da fıstıklısına kadar... Bunun yanı sıra helva-i hakani diye de helva kavrulurmuş.
Akike
Damla sakızlı bir güveç düşünün! Osmanlı mutfağı gerçekten çok lezzetli bir yermiş! Koyun eti, bol kuyruk yağı, tarçın ve damla sakızı ile pişmesiyle yapılır.
Hamsi
Trabzon’da doğan ve şehzadelik yıllarını orada geçirdiği bilinen Kanuni Sultan Süleyman’ın ise en gözde yemeklerinden birisi hamsiymiş. Ve kılıcında hamsiyi temsil eden bir motif varmış.
Beyaz ekmek
Padişahlara sunulan ekmekler de son derece önemli ve özenle pişiriliyordu. Öyle ki bu ekmeklerin buğdayı kesinlikle Bursa buğdayı olmalı ve sütünde de keçi sütü kullanılmalıydı.
Mutancana
Bir et yemeği düşünün ki içinde; incirden kayısıya her türlü kuru yemişler olsun. Osmanlı mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisiyle kapanışı yapıyoruz! :)
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