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Osmanlı saray mutfağına damga vuran yemekler! Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemeklerin ne olduğunu hiç düşündünüz mü?

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Osmanlı saray mutfağına damga vuran yemekler! Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemeklerin ne olduğunu hiç düşündünüz mü?

Osmanlı Devleti ve padişahları tarihin yönünü değiştirmeyi başaran önemli figürler olarak karşımıza çıkar. Osmanlı tarihiyle ilgili pek çok dizi ve film çekilmiştir. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi diziler yalnızca ülkemizde değil uluslararası arenada da seyircisiyle buluşmuştur. Peki Osmanlı dönemine yön veren padişahların özel hayatına dair ne kadar bilgiye sahipsiniz? Osmanlı padişahlarının favori yemeklerinin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte detaylar....

Tarihi kaynaklarda Osmanlı padişahlarının özel hayatlarına dair pek çok bilgiye yer verilmiştir. Sarayın görkemi arasında hayatlarını sürdüren padişahların sofralarına sizleri konuk ediyoruz. İşte Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemekler...

FATİH SULTAN MEHMET

fatih sultan mehmet

II. Mehmed, popüler ismiyle Fatih Sultan Mehmed, kısaca Fatih veya Batıda kullanılan takma ismiyle Grand Turko (Büyük Türk) Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıydı. Ağustos 1444 – Eylül 1446 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1480 yıllık Roma İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Deniz ürünlerine ve mantıya olan düşkünlüğüyle bilinen Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek ise “ mah-i mar” adı veirlen kekikli yılan balığıdır. Karides, balık yumurtası, hayvar gibi diğer deniz ürünleri ile saray mutfağında fazlaca tüketiliyordu. Deniz ürünlerine olan bu zaafı bu mutfağın da döneminde gelişmesine neden oldu.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD

abdülhamid

II. Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahıdır. Çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır. 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909 hükümdarlık yapmıştır.

Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu'na karşı kaybedilen 93 Harbi'ne tanıklık etti.

Sultan II. Abdülhamid’in en sevdiği yemek soğanlı yumurtadır. Yapılışı yaklaşık 3,5 saat süren bu tarif padişah için özel bir yere sahipti. Rivayete göre, bu yemeği en güzel yapan kişi padişah tarafından ödüllendirildi.

SULTAN ABDÜLAZİZ

abdülaziz

Padişah Abdülaziz 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. II. Mahmud ve Pertevniyal Sultan'ın oğlu, Padişah Abdülmecid'in kardeşidir. Padişah Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir. Tahttan indirilip öldürülen son padişahtır.

Sultan Abdülaziz’in en sevdiği yemek hünkar beğendidir. Bu yemek Fransa İmparatoru III. Napolyon’un eşi Eugenie’nin iade-i ziyaret yaptığı esnada, saray mutfağındaki hiçbir yemeği beğenmemesi üzerine, padişahın en sevdiği yemeğin servis edilmesiyle Fransa İmparatoriçesi’nin de beğenisini kazanmıştır.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

kanuni

I. Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı ve 89. İslam halifesidir. Batı'da Muhteşem Süleyman, Doğu'da ise adaletli yönetimine atfen Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinmektedir. 1520'den 1566'daki ölümüne kadar, yaklaşık 46 yıl boyunca padişahlık yapan ve 13 kez sefere çıkan I. Süleyman, saltanatının toplam 10 yıl 1 ayını seferlerde geçirmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın en sevdiği yemek ise hamsi tavadır. Kılıcının kabzasına bir hamsi motifi çizdiren padişahın deniz ürünleriyle arası oldukça iyidir.

SULTAN II. MAHMUD

mahmud

II. Mahmud 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Hanedanı'nın üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur.

Yeniçeri ocağını kaldıran, sarık yerine fes giymeye zorlayan ve 31 yıl tahtta kalan bu padişahın en sevdiği ”Ballı Mahmudiye”; tavuk, üzüm ve kayısı kurusu,badem ve bal ile yapılan bir yemektir.

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