Osmanlı saray mutfağına damga vuran yemekler! Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemeklerin ne olduğunu hiç düşündünüz mü?

Tarihi kaynaklarda Osmanlı padişahlarının özel hayatlarına dair pek çok bilgiye yer verilmiştir. Sarayın görkemi arasında hayatlarını sürdüren padişahların sofralarına sizleri konuk ediyoruz. İşte Osmanlı padişahlarının en sevdiği yemekler... FATİH SULTAN MEHMET II. Mehmed, popüler ismiyle Fatih Sultan Mehmed, kısaca Fatih veya Batıda kullanılan takma ismiyle Grand Turko (Büyük Türk) Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıydı. Ağustos 1444 – Eylül 1446 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1480 yıllık Roma İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Deniz ürünlerine ve mantıya olan düşkünlüğüyle bilinen Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek ise “ mah-i mar” adı veirlen kekikli yılan balığıdır. Karides, balık yumurtası, hayvar gibi diğer deniz ürünleri ile saray mutfağında fazlaca tüketiliyordu. Deniz ürünlerine olan bu zaafı bu mutfağın da döneminde gelişmesine neden oldu. SULTAN II. ABDÜLHAMİD II. Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahıdır. Çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişahtır. 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909 hükümdarlık yapmıştır.