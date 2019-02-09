Osmanlı torunu Nayip Bukele, El Salvador'un yeni devlet başkanı oldu

Bukele ailesi 1980'li yıllarda El Salvador iç savaşında ABD destekli askeri yönetime karşı savaşan sol gerillalar koalisyonu Farabundo Marti Farabundo Ulusal Özgürlük Cephesine (FMLN) sempati duyuyordu. Aile, hapse atılma ve idam riskine rağmen örgütün bazı liderlerine yardımda bulundu.

Babası, tanınmış Müslüman bir iş adamı ve yerel imam olan Bukele, 1981'de San Salvador'da dünyaya geldi. Babası Armando Bukele El Salvador Müslüman toplumunun önde gelen figürlerinden biriydi.

Başkent San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele'nin kökleri Osmanlı Devleti egemenliğindeki Filistin'e dayanıyor. Bukele, 20. yüzyılın başında Filistin'in Kudüs topraklarından Osmanlı pasaportuyla Güney Amerika'ya göç etmiş bir aileden geliyor.

Bukele, siyasete 1999'da eski FMLN liderlerinden Facunda Guardado'nun aday olduğu devlet başkanlığı seçimi kampanyasına destek vererek başladı.

Daha sonra Bukele, FMLN'den Mart 2012'de yerel seçimlere girerek, San Salvador'un güneyindeki Nuevo Cuscatlan beldesinde belediye başkanlığını kazandı.

Bukele, 2015'te FLMLN'den San Salvador kentinin belediye başkanlığı seçimini kazandı.

SAĞ PARTİYE GEÇİŞİ

Bukele belediye başkanlığının ilk yılında partisiyle anlaşmazlığa düştü, iktidar ortağı parti yönetimine getirdiği eleştiriler nedeniyle ihraç edildi.

Aynı yıl merkez sağdaki Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı (ARENA) partisine katıldı. Ardından oradan da ayrılarak, kendi bağımsız partisini kurmak üzere girişimlerde bulundu. Ancak başlattığı "Yeni Fikirler" hareketi ve Demokratik Merkez Partisi engellemeler sonucu 2018 parlemento seçimlerine ve 2019 başkanlık seçimlerine katılamadı.

Bukele, 2019 başkanlık seçimlerine Ulusal Birlik İçin Büyük İttifak (GANA) partisinin adayı olarak katıldı.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (FLMN ve ARENA) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suçla ve yolsuzlukla mücadele ile yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatleriyle ön plana çıktı.