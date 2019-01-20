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ÖSYM başkanı açıkladı: Sınavlarda artık bunlar serbest!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
GÜNDEM  | 20.01.2019 09:26 | Son Güncelleme

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren çok önemli açıklamalar geldi.

ÖSYM başkanı açıkladı: Sınavlarda artık bunlar serbest!

Bu yıl tüm sınavlarda şimdiye kadar yasak olan ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğne serbest olacak.

Aygün, “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık” dedi.

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