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ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika... 12 bin sağlık personeli başvuru kılavuzu tarihi! ÖSYM,12 bin sağlık personeli tercih tarihleri!

27.11.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika... 12 bin sağlık personeli başvuru kılavuzu tarihi! ÖSYM,12 bin sağlık personeli tercih tarihleri!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika 12 bin sağlık personeli alım kılavuzu hakkında bilgi paylaştı. Adaylar, ÖSYM ile Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı KPSS kılavuzu yayımlandı mı araştırmasına başladı. Sağlık personeli alım şartları ve başvuru koşulları nelerdir araştıran adaylar, hangi kadrolara sağlık personeli alınacak merak ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alım tarihleri ne zaman? Son dakika Sağlık Bakanlığı personel alım haberi..

ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika 12 bin sağlık personeli alım kılavuzu hakkında bilgi paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaparak, Sağlık Bakanlığı'na 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını aktardı. Açıklamanın ardından kamu da sağlık çalışanı olmak için başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru kılavuzunu araştırmaya başladı. Yeni Ekonomi Programı'nda bütçe görüşmeleri sırasında yeni kamu çalışanı alımlarının yapılacağı bilgisi paylaşılmış ve yeni personel alımlarının önceliğinin sağlık çalışanları olacağı söylenmişti. Koronavirüsten dolayı acil alım yapılmasını bekleyen adaylar, 12 bin sağlık personeli başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Sağlık personeli alımı branş dağılımı nasıl olacak sorusu da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte 12 bin sağlık personeli alım şartları ve diğer detaylar...

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN SON DAKİKA PAYLAŞIMI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika, ÖSYM 12 bin sağlık personeli alım kılavuzu hakkında Twitter hesabından açıklama yaparak şunları söyledi;

"Değerli adaylarımız,

Sağa doğru ok 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.

Sağa doğru ok Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim"

FAHRETTİN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını da belirtti. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık personeli alımı hangi kadrolara yapılacak sorusu bir yandan merak edilirken, kış aylarının gelmesi ve vaka sayılarının artması nedeniyle 12 bin sağlık personeli alım tarihleri yakın bir tarihte olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı KPSS kılavuzu yayımlandı mı araştırması devam ederken, ÖSYM'nin resmi internet sayfasında henüz böyle bir duyuru yayınlanmadı. ÖSYM'de sağlık personeli başvuru klavuzu 2020 yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. Peki Sağlık Bakanlığı sağlık personeli başvuru şartları nedir?

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12 BİN SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAĞLIK PERSONELİ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte adaylar, kısa bir süre içerisinde 12 bin sağlık personeli alımı 2020 yapılacağını düşünmeye başladı. Salgından dolayı zor ve yoğun koşullarda çalışan sağlık personeli sayısı pandemiden dolayı yetersiz gelmeye başlamıştı. Bakan Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı ardından 12 bin sağlık çalışanı alınacağına dair açıklama yapmasının ardından adayların beklentisi arttı ve 12 bin sağlık çalışanı ne zaman alınacak araştırılmaya başlandı.

Yeni Ekonomi Programı görüşmelerinde açıklanan kamuya memur alımları yaklaşık 100 bin kişi olacağı bilgisi paylaşılmıştı. 100 bin kamu çalışanının alınması çalışmalarında öncelik sağlık personelleri olacaktı. Bu açıklama sonrasında beklentiye giren sağlık personeli adaylarına son dakika sağlık personeli alımı açıklaması Sağlık Bakanı'ndan geldi.

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HANGİ BÖLÜMLERE SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK? SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIK KADROLAR LİSTESİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" ifadelerini kullandı...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımını hangi bölümlere yapılacağı tartışılmaya başlandı. Bu konuya dair henüz bilgi gelmese de, önceki sağlık personeli alımlarında branş dağılımı dikkat çekmişti. Son alımlarda en çok ihtiyaç hemşire kadrosu olarak belirlenmişti. 12 bin personel alımı branş dağılımında da öncelik olarak en çok alımın yine hemşire kadrosunda olması bekleniyor.

*En son yapılan 18 bin kişilik son alımdaki branş dağılımı şöyleydi;

Biyolog 5 (Lisans),

Çocuk Gelişimcisi 20 (Lisans),

Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans),

Diyetisyen 160 (Lisans),

Ebe 1600 (Lisans),

Fizyoterapist 200 (Lisans),

Hemşire 9373 (Lisans),

Hemşire 1627 (Ortaöğretim),

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20 (Lisans),

Odyolog 20 (Lisans),

Perfüzyonist 43 (Lisans),

Psikolog 125 (Lisans),

Sağlık Fizikçisi 10 (Lisans),

Sosyal Çalışmacı 100 (Lisans),

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 75 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ameliyat 36 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Anestezi 630 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diş Protez 19 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Diyaliz 70 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Eczane 50 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 11 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 108 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 251 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 22 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 392 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Odyometri 54 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Ortopedi 111 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 7 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 24 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Röntgen 564 (Ön Lisans),

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 774 (Ön Lisans),

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 1400 (Ortaöğretim),

Toplam 11686 (Lisans), 3287 (Ön Lisans),

3027 (Ortaöğretim),

Genel Toplam (18000).

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