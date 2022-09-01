ÖSYM duyurdu! KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 6 Kasım'daki 2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları 13 Eylül'e kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım'da yapılacak. Bu sınav başvuruları ise 7-17 Ekim'de alınacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer alıyor. Kılavuza göre, ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınavın genel yetenek-genel kültür oturumuna katılmaları gerekiyor.

AA

