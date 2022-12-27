ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? 2023 YKS, KPSS, DGS, ALES ne zaman?

ÖSYM 2023 takvimi, sınavlara hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. ALES, YKS, MSÜ, KPSS gibi pek çok sınavı düzenleyen ÖSYM'nin 2023 sınav takvimi sorgulanıyor. ÖSYM, YKS'nin 2023 seçimlerine denk gelmemesi için sınav takvimini kaldırdı. Peki ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? 2023 YKS, KPSS ne zaman? İşte merak edilenler...

2023 YKS, KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM, üniversite sınavı ve seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Yayınlanan 2023 sınav takvimi geri çekildi ve tüm resmi hesaplardan kaldırıldı.

Üniversite sınav tarihinin değişip değişmeyeceği, yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.

YKS oturumları 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. 2023 sınav takvimi çalışması henüz bitmediği için 2023 sınav tarihleri netleşmedi. Ancak, açıklanması beklenen yeni takvimde yalnızca YKS sınavlarının tarihlerini değişeceği öngörülüyor.

Eğer ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde değişiklik olmazsa; 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

2023 MSÜ sınavı 26 Mart, ALES 16 Nisan - 20 Ağustos ve 19 Kasım tarihlerinde yapılacak. DGS ise 16 Temmuz 2023'te düzenlenecek.



