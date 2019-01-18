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Ot biçme makinesiyle kar küreyen Karadenizli sosyal medyada ilgi gördü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesinde Osman Özcan'ın, kar yağışı nedeniyle kapanan, iş makinelerin girmekte güçlük çektiği evinin yolunu, ot biçme makinesinin önüne monte ettiği kepçe şeklindeki aparatla temizlemeye çalıştığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

Maçka ilçesi Gürgen Mahallesi’nde yaşayan Osman Özcan, karla kaplanan evinin yolunu açmak için Karadeniz usulü kar küreme aracı yaptı. Özcan, komşusundan ot biçme makinesine kepçe şeklinde aparat monte etti. Özcan, iş makinelerinin dar olması nedeniyle giremediği eve giden yolda biriken karları bu aletle temizledi. O anları cep telefonuyla kayda alan komşusu, görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Görüntü, kısa sürede ilgi gördü.

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KOMŞUSUNDAN ÇİM BİÇME MAKİNESİNİ ÖDÜNÇ ALDI

Belediye iş makinelerinin evinin önündeki yola giremediğini ifade eden Osman Özcan, "Bu sene beklenenden fazla kar yağdı. Maçka Belediyesi iş makineleri ana yollarımızı açtılar, sağ olsunlar ama burası benim özel yolum. Buraya büyük iş makineleri giremiyor. Ben de komşumdan rica edip ot biçme makinesini ödünç alıp, kendi yaptığım aparatı taktım. Bazı ayarları yapmam uzun sürdü. Açısını ayarlayamayınca kar birikiyor ve makine ilerleyemiyordu. Sonunda ayarladım ve gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde yolumu temizliyorum" dedi. (DHA)

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Trabzon kar küreme çim biçme makinesi karadenizli

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