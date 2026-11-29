ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı Amerikan medya kuruluşlarının ‘süper zeka (SI)’ yerine ‘yapay zeka (AI)’ ifadesini kullanmak için özel çaba sarf ettiğini öne sürdü.

"SÜPER ZEKA ÇOK DAHA İSABETLİ BİR İSİM"

Trump, “Ama sorun değil, çünkü süper zeka her zaman yapay zekaya üstün gelecek. ‘Süper Zeka’ çok daha isabetli bir isim; sonuçta bu ‘yapay’ değil, ‘süper!'” açıklamasında bulundu.

Trump bir diğer paylaşımda ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins'in ‘SI’ ifadesini yakında ‘zorunlu hale getireceğini’ belirterek, “O da tıpkı benim gibi, dilde ‘doğruluğa’ önem veriyor!” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır