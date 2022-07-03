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Öteki Taraf konusu nedir? Öteki taraf oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

03.07.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öteki Taraf, filmin 3 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İspanya yapımı La Cara Oculta (The Hidden Face) filminden uyarlanan bu yerli yapım Netflix'te de yer almaktadır. Peki Öteki Taraf konusu nedir? Öteki taraf oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi? İşte filme ilişkin merak edilenler...

Öteki Taraf konusu nedir? Öteki taraf oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi?

Öteki Taraf, filmin 3 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması nedeniyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Özcan Deniz'in yönettiği film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Öteki Taraf konusu nedir? Öteki taraf oyuncuları kimler, nerede, ne zaman çekildi? Detaylar haberimizde...

ÖTEKİ TARAF KONUSU NE?

Öteki Taraf filminin konusu şu şekildedir:

Çetin başarılı bir iş adamıdır. Yeni sevgilisi Ece ile mutlu bir hayat yaşamaktadır. Derken Çetin'in eski sevgilisi Sara yanına gelir. Sara çok hırslı ve sahip olduklarını başkasına kaptırmayacak kadar gözü kara bir kadındır. Çetin ve Sara'nın bir iş fırsatı ile yeniden bir araya gelmesi ile olaylar gelişir. Bir süre sonra Ece bir veda videosu bırakarak ortadan kaybolur.

Çetin Ece'yi aramaya başlar ve bu sırada Sara ile Çetin arasında başlayan yakınlaşmayla ikilinin birlikteliği başlar. Bir süre sonra Çetin her yerde Ece'nin bıraktığı izleri bulmaya başlar. Sara ise evin her yerinde duvarların ötesinde garip sesler duymaya başlar ve bu korkusunu Çetin'le paylaşır.

ÖTEKİ TARAF FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Öteki Taraf filminin oyuncuları:

Özcan Deniz,
Ayten Uncuoğlu,
Meryem Uzerli,
Aslı Enver,
Osman Wöber,
Burçin Birben,
Sena Çakır

ÖTEKİ TARAF FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Öteki Taraf filmi 2017 yapımıdır. Film, La Cara Oculta isimli (The Hidden Face) İspanya yapımı gerilim filminden uyarlanmıştır.

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Aslı Enver Meryem Uzerli Özcan Deniz la cara oculta öteki taraf öteki taraf konusu the hidden face
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