Otel çalışanının cinsel ilişki sırasında kendilerini çektiğini iddia ettiler! Ortalık bir anda karıştı

Bradford’da yaşayan 28 yaşındaki çift, 11 gecelik bir gezi için üç yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı ve iki çouğunu da Abigail’in annesine bıraktı. İspanya’a tatilde olan bir çift, kaldıkları üçlü yıldızlı otelin bir çalışanının kendilerini cinsel ilişki sırasında videoya çektiğini söyledi. Odalarına gizlice giren çalışanı fark ettiğini dile getiren Abigail, “Onu pozisyon değiştirdiğimde gördüm. Telefonunu çıkardı ve bizi çekiyormuş gibi gürünüyordu. Onu odadan dışarı ittim ve ‘sapık’ diye bağırdım” dedi. Olayın bir anda büyümesinden sonra çift erken saatlerde polisi aradı.

OTEL İDDİALARI REDDETTİ

Otel yetkilileri iddiaların doğru olmadığını ve çiftin sarhoş olduğunu öne sürdü. Otele gelen polislerin çiftin odasından gelen gürültüler nedeniyle diğer konukların rahatsız olması üzerine yapılan şikayetler doğrultusunda geldiğini söyledi. Çift başka bir otele taşındı ve cinsel birliktelik sırasında kapılarının önüne bir barikat kurduklarını söyledi.



