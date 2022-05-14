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Otel çalışanının cinsel ilişki sırasında kendilerini çektiğini iddia ettiler! Ortalık bir anda karıştı

14.05.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da tatil yapan Abigail Higson ve Usama Qazi çifti, kaldıkları otelde bir çalışanın odalarına gizlice girerek kendilerini cinsel ilişki sırasında videoya aldığını iddia etti. Otel yönetimi olayı yalanlarken müşterilerinin sarhoş olduğunu ve halüsinasyon gördüğünü söyledi.

Otel çalışanının cinsel ilişki sırasında kendilerini çektiğini iddia ettiler! Ortalık bir anda karıştı

Bradford’da yaşayan 28 yaşındaki çift, 11 gecelik bir gezi için üç yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı ve iki çouğunu da Abigail’in annesine bıraktı. İspanya’a tatilde olan bir çift, kaldıkları üçlü yıldızlı otelin bir çalışanının kendilerini cinsel ilişki sırasında videoya çektiğini söyledi. Odalarına gizlice giren çalışanı fark ettiğini dile getiren Abigail, “Onu pozisyon değiştirdiğimde gördüm. Telefonunu çıkardı ve bizi çekiyormuş gibi gürünüyordu. Onu odadan dışarı ittim ve ‘sapık’ diye bağırdım” dedi. Olayın bir anda büyümesinden sonra çift erken saatlerde polisi aradı.

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OTEL İDDİALARI REDDETTİ

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Otel yetkilileri iddiaların doğru olmadığını ve çiftin sarhoş olduğunu öne sürdü. Otele gelen polislerin çiftin odasından gelen gürültüler nedeniyle diğer konukların rahatsız olması üzerine yapılan şikayetler doğrultusunda geldiğini söyledi. Çift başka bir otele taşındı ve cinsel birliktelik sırasında kapılarının önüne bir barikat kurduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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