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Dünyaca ünlü otelde skandal! Odalara gizli kamera yerleştirdi, müşterilerin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip sattı

04.03.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaca ünlü bir otel zincirinde yaşanan olay dış basındaki manşetlerde yerini aldı. 54 yaşındaki Jay Allee isimli bir otel çalışanının odalara gizli kamera yerleştirerek yaklaşık 2 bin müşterinin cinsel ilişkiye girdiği anları kaydettiği ortaya çıktı. Allee’in kaydettiği görüntüleri internette müstehcen sitelerde satışa sunduğu tespit edildi.

Dünyaca ünlü otelde skandal! Odalara gizli kamera yerleştirdi, müşterilerin cinsel ilişki görüntülerini kaydedip sattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Teksas’ta bulunan bir otelin çalışanı Jay Allee, odalara gizli kamera yerleştirerek yaklaşık 2 bin müşterisinin cinsel ilişkiye girdiği anlara kayıt altına aldı. 54 yaşındaki şahısın görüntüleri cinsel içerikli filmler barındıran bir sitede satışa sunması üzerine skandal anlaşıldı.

MÜŞTERİLER GÜÇ ADAPTÖRÜ ZANNETTİ

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Teksas’ta yaşanan olay bir müşterinin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Odasında güç adaptörü görünümünde bir gizli kamera olduğunu fark eden müşteri, durumu otel yetkililerine bildirerek şikayetçi oldu. Polise bildirilen olayda Allee’in bilgisayar ve telefonlarında yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 2 bin müşteriye ait cinsel ilişki görüntülerinin olduğu tespit edildi.

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HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

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Polis tarafından tutuklanarak ifadesine başvurulan Allee, çıkartıldığı mahkeme sonucunda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Allee’in avukatı ise yaptığı açıklamada müvekkilinin masum olduğunu ve kmtü bir niyetini olmadığını savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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