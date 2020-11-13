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Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Borat 2 filminin genç yıldızı Maria Bakalova New York Times’a konuştu. Bulgar oyuncu sansasyon yaratan Rudy Giuliani ile olan sahne çekilirken çok korktuğunu söyledi.

Otel odası olayının iç yüzünü anlattı: 'Çok korktum'

Borat 2 filminde Sasha Baron Cohen’den rol çalan genç oyuncu Maria Bakalova, New York Times’a konuştu. Kendisine verdiği fırsattan dolayı Sasha Baron Cohen’e büyük bir minnettarlık duyduğunu belirten Maria Bakalova’nın açıklamalarından satır başları:

“Oyunculuğa başka biri olma isteğiyle başladım. Oyuncu olduğunuz zaman herhangi biri olup, Mars’ta bile yaşıyor olabilirsiniz. Meryl Streep, Nicole Kidman ve Natalie Portman ise her zaman kendime örnek aldığım oyuncular oldu.”

"BORAT’I ROLÜ ALINCA İZLEDİM"

Disiplinli bir çocuklu dönemi geçirdiğini söyleyen Maria Bakalova, çocukluğunun ve gençliğinin Avrupa sineması ve kitaplarla geçtiğini söyledi.

“Ben 10 yaşındayken Borat vizyona girdiğinde izleme şansım olmamıştı ve rolü aldıktan sonra ilk kez izledim.”

Bir arkadaşının haber vermesi ile Borat 2’nin seçmelerine katılan genç oyuncu, başvurusunu umutsuz bir şekilde yapmış.

“Gönderdiğim deneme çekimlerini beğendiklerini söylediler ancak proje çok gizli tutuluyordu. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim olmadan Londra’ya deneme çekimlerine gittim ve Sacha Baron Cohen’i karşımda gördüğüm zaman çok şaşırdım.”

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"ÇOK ZOR BİR TECRÜBEYDİ"

Sacha Baron Cohen’i yere göğe sığdıramayan Bulgar oyuncu, onunla karşılıklı rol almanın hem keyifli hem de zor olduğunu söyledi. Dünya çapında sansasyon yaratan eski New York Belediye Başkanı ve Donal Trump’ın Avukatı Rudy Giulianı ile olan sahneyi anlatan genç oyuncu o anlarda çok korktuğunu söyledi.

“Filmde çok fazla tehlikeli sahne vardı ancak en çok Rudy Giuliani ile olan sahnede korktuğumu söyleyebilirim. O sahnede ben de herkesin gördüğü kadarını gördüm, neler olduğuyla ilgili kararı seyirciye bırakıyorum. Bunlar yaşanırken neyse ki, Sacha hemen odaya girdi çünkü açıkçası benim için endişeleniyordu. Gecikseydi neler olabileceğini tahmin edemiyorum.”


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