YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Otlara fısıldayan adam! Minik pala, tezgahından şifa dağıtıyor

Otlara fısıldayan adam! Minik pala, tezgahından şifa dağıtıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.03.2021 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Otlara fısıldayan adam! Minik pala, tezgahından şifa dağıtıyor

İzmir Çeşme pazarlarının en renkli siması "Minik Pala" lakaplı Eşref Tunç, doğadan topladığı taze otlarla pazar tezgahından lezzet ve şifa sunuyor. Tunç, pala bıyıklarından ve iri yapılı olmasından dolayı kendisine, ''minik pala'' ve ''otlara fısıldayan adam'' da dendiğini söyledi.

Ege mutfağının ve sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan ot çeşitlerini, Çeşme'de, doğadan toplayarak, pazar tezgahında satışa sunan "Minik Pala" lakaplı Eşref Tunç, renkli kişiliği ve güler yüzüyle de Çeşme'deki pazarlarında gönülleri fethediyor.

''MİNİK PALA'' LAKAPLI PAZARCI TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLUYOR

Alaçatı Ot Festivallerinde, tezgahında satışa sunduğu taze Ege otları ve renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan ve yerli, yabancı çok sayıda basın mensubunun dikkatini çekerek röportaj yapılan "Minik Pala", Çeşme'nin tanıtımına da katkı sağladı.

Screenshot_34

''OTLARA FISILDAYAN ADAM'' DA DENİLİYOR

"Otlara fısıldayan adam" olarak da tanındığını belirten "Minik Pala", aslen Afyonlu ve Yörük olduğunu, 25 yıldır Alaçatı'da yaşadığını söyledi. Çobanlıktan gelme olduğunu da söyleyen "Minik Pala", Çeşme'nin doğasından topladığı otları, pazar tezgahında satarak geçimini sağladığını anlattı.

TEZGAHI ŞİFA DOLU!

Turp otu, arapsaçı, radika, cibes, şevketi bostan, ısırgan, ebegümeci, sütlük gibi onlarca çeşit otu tezgahında satışa sunduğunu belirten "Minik Pala", bazı otların haşlanarak, bazılarının da kavrularak tüketildiğini ifade etti.

Eşref Tunç, "Minik Pala" lakabının, pala bıyıklarından ve iri yapılı olmasına karşın esprili olarak "Minik" denmesinden geldiğini sözlerine ekledi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Çikolata yemek hayal gibi gelebilir ama...Çikolata yemek hayal gibi gelebilir ama...
Osmanlı Hakanlarının yediği Helva-i Hakani tarifiOsmanlı Hakanlarının yediği Helva-i Hakani tarifi
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates!

Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yoğurma derdi yok, fırın derdi yok!

Yoğurma derdi yok, fırın derdi yok!

Bir oturuşta bir paketi bitiyor! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Bir oturuşta bir paketi bitiyor! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Tüketilmesi yasak! Patates ve patlıcandan uzak durun

Tüketilmesi yasak! Patates ve patlıcandan uzak durun

Diğer Haberler

Muzun faydaları arasında depresyonu önlemek de varmış!

Öyle etkileri varmış ki! Yalnızca 1 tane yediğinizde...

'Balıktan döner mi olur?' demeyin! Tokat usulü somon döner kapış kapış!

Ne et ne de tavuk! Bu döner başka

Gece acıkmalarına iyi gelen sağlıklı alternatifler! Çikolata yemek hayal gibi gelebilir ama...

Çikolata yemek hayal gibi gelebilir ama...

Omega 3 deposu hamsinin faydaları saymakla bitmiyor!

Sağlıklı beslenenlerin vazgeçilmezi! Öyle bir faydası varmış ki...

Siyah sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor! İşte 10 etkisi

Mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz! Öyle faydaları var ki...

Tam 103 gün sonra buluştular! Van kahvaltısına yoğun ilgi

Tam 103 gün sonra buluştular!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.