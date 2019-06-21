Otlu peynir için umut ışığı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, otlu peynirin içine konulan ve bilinçsizce toplanmasından dolayı yok olma tehlikesi bulunan bitkilere çare olacak bir çalışmaya imza attı.

Prof. Dr. Murat Tunçtürk, yaklaşık 5 yıllık çalışmayla yüksek kesimlerde topladığı bitki türlerini Van YYÜ bünyesinde oluşturulan Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesinde yetiştirmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda doğada yetişen siyabo, mendi, heliz, soh, çirış, sirik, kekik, nane, çatır ve sirmo gibi 30 bitki türü Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Bahçesinde yetiştirildi. Başarıyla yetiştirilen bitkilerden bu yıl alınacak tohumla birlikte, bu bitkilerin gelecek yıl tarla şartlarında ekilmesi için genişletilmiş bir çalışma yapılacağı belirtildi.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, otlu peynire konulan bitkilerin kültür şartlarında yetiştirilmesi ve arazi şartlarına adapte edilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu bitkilerin son 10-15 yılda doğada yoğun olarak toplandığını ifade eden Prof. Dr. Tunçtürk, Van ve çevresinde otlu peynirde yaklaşık 60 bitki türünün kullanıldığını, bunlardan 20-30 türün hem otlu peynir hem de yöresel yemeklerde kullanılarak daha yoğun olarak tüketildiğini söyledi. Otlu peynirin içine konulan bazı türlerin bilinçsiz, zamansız ve aşırı miktarda toplanması veya otlatılması nedeniyle yok olmayla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Tunçtürk, “Bu bitkilerin bazılarını artık dağlarda bulamıyoruz. Örneğin siyabo adında bir bitki var. 10 yıl önce Van ve çevresinde dağlara çıktığımızda bu bitkiyle bin 700 metrede karşılaşıyorduk. Şu an ise bu bitkiye 2 bin 700 rakımda zor rastlıyoruz. Bu da köylülerin bu bitkileri yoğun miktarda, erken ve zamansız toplamasından kaynaklanıyor” dedi.