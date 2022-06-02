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Oto hırsızlık çetesine vurgun! Yöntemleri ortaya çıktı... Dikkat çeken 'kral' detayı

02.06.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil çalıp satarak geçinen hırsızlık şebekesi polis tarafından çökertildi. İzmir polisi, İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 29 çalıntı otomobil ele geçirildi. Hırsızlık şebekesine üye olduğu iddia edilen 18 kişi ise gözaltına alındı. Otomobil hırsızlarının satış yöntemi de ortaya çıktı. Öte yandan otomobillerdeki 'kral' detayı dikkatlerden kaçmadı.

Oto hırsızlık çetesine vurgun! Yöntemleri ortaya çıktı... Dikkat çeken 'kral' detayı

Uzun süredir faaliyet gösteren oto hırsızlık çetesine darbe İzmir polisinden geldi. Polis ekipleri İzmir, Ankara ve Kütahya'da belirlediği adreslere baskın düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Hırsızlık şebekesinin 'kral tacı' takıntısı dikkat çekti. Ele geçirilen bütün otomobillerin ön camında 'kral tacı' simgesinin yer aldığı ortaya çıktı. Öte yandan hırsızların çaldıkları araçları 'change' yöntemiyle satışa çıkardığı öğrenildi. İşte oto hırsızlık şebekesine polis darbesinin tüm ayrıntıları...

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, otomobili çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine, oto hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Ankara ve Kütahya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan drone ile görüntülenen operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, adreslere yapılan baskınlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan çalıntı olduğu belirlenen 29 otomobil de ekipler tarafından ele geçirildi.

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KRAL DETAYI

Öte yandan, ele geçirilen otomobillerin tümünün ön camında kral tacı simgesinin bulunduğu öğrenildi.

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CHANGE YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKARIYORLARMIŞ

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çaldıkları araçları farklı illere götürerek change yöntemi olarak bilinen şase numarası değişimiyle satışa çıkardıkları belirlendi. Ele geçirilen çalıntı araçların işlemlerin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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