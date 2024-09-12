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    4. Otobüs, metrobüs, metro, market, sta ve hatta uçak... Çektiği videolarla resmen adliyenin çevresinde dolaşıyor

    Otobüs, metrobüs, metro, market, sta ve hatta uçak... Çektiği videolarla resmen adliyenin çevresinde dolaşıyor

    12.09.2024 13:05
    İçerik devam ediyor
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    Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
    12.09.2024 13:05
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    Video paylaşma uygulaması Tiktok'ta toplu taşımada dans ederek video çektiği anları paylaşan genç kız adeta sosyal fobiye ve anayasa kararına meydan okuyor. Toplu taşımada izinsiz bir şekilde etrafındakileri de çeken kız, resmen adliyenin çevresinde dolaşıyor.

    Tiktok'ta içerik üreticisi olan Sıla Sarıoğlu, çektiği videolarla sosyal medyanın gündeminde. Toplu taşımada Tiktok'un viral sesleriyle çektiği videolar büyük ilgi görüyor. Otobüs, metrobüs, metro, market, stat ve hatta uçak. Onun için yer ve zaman fark etmiyor telefonunu bulduğu yere koruyor ve video çekiyor.

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    "SOSYAL ANKSİYETE ONDAN KORKUYOR"

    Toplu taşımada yolculuk eden yolcuların bakışları eşliğinde video çeken genç kız, bazen kadraja giren yolcuların eşlik etmesiyle eğlenceli anları takipçileriyle paylaşıyor.

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    Ancak genç kızın dikkat etmediği bir şey var. Videolarında kişi ve kişilerin izinsiz videosunu çekmekte. Kişi mahremiyeti başkasının bilmediği ve bilinmesi gerekmeyen bu alan kişiye özgü olması ile öne çıkar. Kişinin rızası dışında bu alana yapılacak her tür müdahale de özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturur. İzinsiz fotoğraf paylaşımı basın ve yayın yoluyla yayımlandığında Türkiye Cumhuriyeti Kanunu'nun 134/2 maddesine uyarınca cezalandırılır. Yani genç kızın toplu taşımada çektiği fotoğraf ve videolar onun başına bela olabilir.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok uçak türkiye cumhuriyeti viral
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