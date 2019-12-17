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Otobüs şoförü yolda fenalaşan kadını hastaneye yetiştirdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Aydın'da hastaneye gitmek için bindiği otobüste fenalaşan yaşlı kadın, yolcuların şoförü uyarması ile acile yetiştirildi. Diğer yolcuları indirerek güzergahtan çıkan şoför, hasta kadını acile böyle götürdü...

Efeler ilçesinde Ata Mahallesi-Kemer seferini yapan 30 yıllık özel halk otobüsü şoförü Muharrem Ateş, Ata Mahallesinden almış olduğu ön koltukta oturan kadın yolcusunun Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ilerlerken aniden fenalaştığını gördü. Yolcular tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın için seferber olan Ateş, yolcularını indirip güzergahtan çıkarak Aydın Devlet Hastanesi aciline yetiştirdi. Halk otobüsü şoförü Ateş’in hastaneye gitmek için bindiği araçta fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdiği o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

'FENALAŞIP KOLTUĞA DÜŞTÜ'

İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Ateş, şoförlüğün kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Araçlarına binen yolcuların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ateş, “Cumartesi akşamı, Ata Mahallesinden akşam 23:15’te hareket edip son durağa gidiyordum. Ön koltukta bulunan bir kadın ağlıyordu. Kadın yolcu Adnan Menderes Bulvarına girdiğimde bir anda fenalaşıp oturduğu koltuğa düştü. Yolcular kadına yardımcı oldu. Ben de hemen dörtlüleri yakıp hastayı Aydın Devlet Hastanesine götürdüm. Acildeki sağlık görevlileri hemen kadına müdahale etti. Ben insanlık görevimi yaptım. İnşallah kadın sağlığına kavuşmuştur” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kadın OTOBÜS

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